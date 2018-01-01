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Новости

54 минуты назад

В Иванове автомобиль врезался в табло АЗС

Водитель получил травмы головы (фото)

ДТП случилось 25 января около 16.50 на 1-й Лагерной улице в областном центре. 26-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-217230», съехал с дороги и врезался в светодиодное табло автозаправочной станции.

В результате аварии водитель получил травмы головы, от госпитализации отказался. У него взяты биологические анализы на исследование, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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									Александр123								
							
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  • 31 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Увидел цены на бензин. Потерял управление.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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