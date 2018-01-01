Новости
54 минуты назад
В Иванове автомобиль врезался в табло АЗС
Водитель получил травмы головы (фото)
ДТП случилось 25 января около 16.50 на 1-й Лагерной улице в областном центре. 26-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-217230», съехал с дороги и врезался в светодиодное табло автозаправочной станции.
В результате аварии водитель получил травмы головы, от госпитализации отказался. У него взяты биологические анализы на исследование, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП
- оцените новость:
-
(0)
- 808
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Александр12331 минуту назадУвидел цены на бензин. Потерял управление.