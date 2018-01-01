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сегодня, 21:55

ПОСЛУШАЙТЕ! Чиновник – сироте: поступок «настоящего мужчины»

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Районные власти снова дали жару. На этот раз отличился глава Заволжска Алексей Предтеченский.

Напомним историю: молодая сирота, мама грудничка, пришла в администрацию города с жалобой. Ей выделили квартиру, но, по ее словам, жить там, тем более с младенцем, невозможно. Помещению нужен ремонт, плита в аварийном состоянии, окна в трещинах, а в ванную и заходить-то страшно. Денег на устранение всех проблем у нее попросту нет.

Девушка пришла отказаться от жилья. Или хотя бы попросить ремонта. Но встретила главу Заволжска… Хорошо, что включила камеру. Бывший прокурор женщину послушал и обрушился на нее со всей аппаратной ненавистью. Сначала заявил, что ее, сироты, родители ничего не сделали для того, чтобы у нее было жилье. Затем намекнул, что надо довольствоваться малым. А когда услышал, что у нее нет денег на ремонт, в сердцах заявил, что нечего было рожать ребенка. И что вообще скоро у нее этого младенца могут забрать.

И только после того, как узнавший об инциденте губернатор заявил, что ни при каких обстоятельствах чиновник не может хамить людям, глава Заволжска принес девушке-сироте извинения, тут же пообещав помочь с проблемой.

О поступке «настоящего мужчины», который понял, что может из-за скандала лишиться работы – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • сегодня, 22:06
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							ДА КАКОЙ ЭТО ЧИНОВНИК ФУ,ФУ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 42 минуты назад
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							Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
    
Статья 18. Требования к служебному поведению гражданского служащего
    
1. Гражданский служащий обязан:
    
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности;
    
8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
    
9) проявлять корректность в обращении с гражданами;
    
13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа;
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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