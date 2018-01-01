ПОСЛУШАЙТЕ! Чиновник – сироте: поступок «настоящего мужчины»

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Районные власти снова дали жару. На этот раз отличился глава Заволжска Алексей Предтеченский.

Напомним историю: молодая сирота, мама грудничка, пришла в администрацию города с жалобой. Ей выделили квартиру, но, по ее словам, жить там, тем более с младенцем, невозможно. Помещению нужен ремонт, плита в аварийном состоянии, окна в трещинах, а в ванную и заходить-то страшно. Денег на устранение всех проблем у нее попросту нет.

Девушка пришла отказаться от жилья. Или хотя бы попросить ремонта. Но встретила главу Заволжска… Хорошо, что включила камеру. Бывший прокурор женщину послушал и обрушился на нее со всей аппаратной ненавистью. Сначала заявил, что ее, сироты, родители ничего не сделали для того, чтобы у нее было жилье. Затем намекнул, что надо довольствоваться малым. А когда услышал, что у нее нет денег на ремонт, в сердцах заявил, что нечего было рожать ребенка. И что вообще скоро у нее этого младенца могут забрать.

И только после того, как узнавший об инциденте губернатор заявил, что ни при каких обстоятельствах чиновник не может хамить людям, глава Заволжска принес девушке-сироте извинения, тут же пообещав помочь с проблемой.

О поступке «настоящего мужчины», который понял, что может из-за скандала лишиться работы – в комментарии Евгения Нипота.

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