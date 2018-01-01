В Иванове эвакуировали и оцепили ж/д вокзал

К месту происшествия вызваны взрывотехники

Сегодня в половине седьмого вечера пришлось закрыть здание ивановского железнодорожного вокзала. Всех пассажиров и провожающих срочно эвакуировали. Причина - обнаружен бесхозный подозрительный предмет. К месту стянуты экстренные службы. Вызвали взрывотехника, чтобы он обследовал сомнительную находку. К поездам организован обходной путь.

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