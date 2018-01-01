Новости
сегодня, 18:58
В Иванове эвакуировали и оцепили ж/д вокзал
К месту происшествия вызваны взрывотехники
Сегодня в половине седьмого вечера пришлось закрыть здание ивановского железнодорожного вокзала. Всех пассажиров и провожающих срочно эвакуировали. Причина - обнаружен бесхозный подозрительный предмет. К месту стянуты экстренные службы. Вызвали взрывотехника, чтобы он обследовал сомнительную находку. К поездам организован обходной путь.
- оцените новость:
-
(0)
- 2328
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Donald Tram Tararamсегодня, 19:09Фото грязного ПАЗика здесь к чему ?
-
- adimiv oldсегодня, 19:12+еще и прошлогоднее фото. Осталось достать фото 60-х годов. Совсем обленились, даже выехать на место ЧП впадлу.
Новость дня
сегодня, 15:42Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
-
(1)
- 3570
сегодня, 11:45Прокуратура: обвинение главного редактора "Барса" в подкупе не подтверждается совокупностью доказательств
-
(3)
- 2719
сегодня, 10:05На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
-
(0)
- 4848
сегодня, 09:50В Иванове задержан подозреваемый в убийстве трех человек
Фото
-
(0)
- 6618