В Сбербанке открылась базовая кафедра ИвГУ

Она позволяет готовить специалистов, вооруженных не только знаниями, но и владеющих конкретными профнавыками

Сегодня, 25 января, в ивановской Точке кипения состоялась встреча студентов финансовых кафедр ивановских вузов в рамках проекта DigitalYoung, организованного Сбербанком. В мероприятии принял участие директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.

«В современных условиях День студента становится вневозрастным. Уже недостаточно единожды получить образование и выстраивать свою жизненную траекторию, опираясь лишь на эти знания. Кроме того, если мы говорим о качественной подготовке кадров для экономики, важно скорректировать систему образования таким образом, чтобы максимально безболезненно проходил процесс перехода студента из вуза в конкретное предприятие, где он будет осуществлять свою трудовую деятельность. Успешные примеры здесь есть, но они пока штучные. Символично, что сегодня начала свою работу базовая кафедра ИвГУ в Сбербанке, позволяющая готовить специалистов, вооруженных не только знаниями, но и владеющих конкретными профессиональными навыками», - отметил в своем приветственном слове руководитель ведомства, поздравив всех присутствующих с праздником.

Также в качестве спикеров на встрече выступили директор управления по работе с клиентами госсектора Кристина Маскаленко и руководитель управления по работе с персоналом Ивановского отделения ПАО Сбербанк Анна Смирнова.

DigitalYoung – проект Академии СРБ (Среднерусского банка ПАО Сбербанк). Это образовательное волонтерство: сотрудники Сбербанка на волонтерских началах делятся знаниями, накопленными банком, с коллективами предприятий, госструктурами, студентами во всех регионах СРБ.

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