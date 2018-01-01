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сегодня, 18:23
В Иванове при силовой поддержке бойцов ОМОН пресечена деятельность подпольного клуба
Задержано 5 человек, изъято 16 игровых аппаратов (фото)
Ранее было установлено, что в Ленинском районе областного центра действует игровой зал. Накануне ночью при силовой поддержке ОМОНа Управления Росгвардии по Ивановской области сотрудники полиции провели оперативные мероприятия по пресечению деятельности подпольного заведения. В ходе операции были задержаны 5 лиц из числа работников и посетителей заведения, а также обнаружено и изъято 16 игровых аппаратов, бухгалтерия и иная документация.
«Все изъятое имущество и задержанные граждане переданы полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщает пресс-служба Росгвардии.
ключевые слова: игровой клуб ОМОН Росгвардия
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