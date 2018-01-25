Жители Приволжска мерзнут в своих туалетах

В их квартирах - проблема с вытяжкой

Два дома в Станционном проезде Приволжска страдают от сильного ветра, который задувает через вентиляционную шахту. Вытяжка работает в обратном направлении. Живут в трехэтажках переселенцы из аварийного жилья.

Оказалось, это не первый подобный случай. Два года назад из-за такой же проблемы чуть не погибли несколько человек, в том числе дети: они отравились угарным газом. Тогда подрядчик - ООО "Меридиан" - устранил нарушения (установил на окна вентиляционные приточные клапаны и нарастил дымоходы). Правда, по словам местных чиновников, жители были тоже виноваты: неправильно пользовались газовым оборудованием - забывали приоткрывать окна.

Кстати, подрядчик в Станционном проезде был тот же самый. Сейчас администрация Приволжского района заказала независимую экспертизу. Ее результаты станут известны через три недели.

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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