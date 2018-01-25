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Жители Приволжска мерзнут в своих туалетах
В их квартирах - проблема с вытяжкой
Два дома в Станционном проезде Приволжска страдают от сильного ветра, который задувает через вентиляционную шахту. Вытяжка работает в обратном направлении. Живут в трехэтажках переселенцы из аварийного жилья.
Оказалось, это не первый подобный случай. Два года назад из-за такой же проблемы чуть не погибли несколько человек, в том числе дети: они отравились угарным газом. Тогда подрядчик - ООО "Меридиан" - устранил нарушения (установил на окна вентиляционные приточные клапаны и нарастил дымоходы). Правда, по словам местных чиновников, жители были тоже виноваты: неправильно пользовались газовым оборудованием - забывали приоткрывать окна.
Кстати, подрядчик в Станционном проезде был тот же самый. Сейчас администрация Приволжского района заказала независимую экспертизу. Ее результаты станут известны через три недели.
Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (2)
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- Галина Петровнасегодня, 18:09вытащите унитаз из розетки на некоторое время. вдруг там взорвётся чего-нибудь
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- lutreсегодня, 18:35ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА В КОМСОМОЛЬСКЕ ВЫТЯЖКИ В ТУАЛЕТАХ, И НА КУХНЕ РАБОТАЮТ НА ПОДАЧУ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ПЛЕВАТЬ ИМ НРАВИТЬСЯ А ДЕТИ, И ЖИТЕЛИ ПОСТОЯННО БОЛЕЮТ ВСЕМ ПО ФИГУ ЖИВИТЕ ЧТО ВСУЧИЛИ И НЕ ВЯКАЙТЕ. КУДА ТОЛЬКО НЕ ОБРАЩАЛИСЬ БЕСПОЛЕЗНО.
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