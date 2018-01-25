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Новости

сегодня, 18:05

Жители Приволжска мерзнут в своих туалетах

В их квартирах - проблема с вытяжкой

Два дома в Станционном проезде Приволжска страдают от сильного ветра, который задувает через вентиляционную шахту. Вытяжка работает в обратном направлении. Живут в трехэтажках переселенцы из аварийного жилья.

Оказалось, это не первый подобный случай. Два года назад из-за такой же проблемы чуть не погибли несколько человек, в том числе дети: они отравились угарным газом. Тогда подрядчик - ООО "Меридиан" - устранил нарушения (установил на окна вентиляционные приточные клапаны и нарастил дымоходы). Правда, по словам местных чиновников, жители были тоже виноваты: неправильно пользовались газовым оборудованием - забывали приоткрывать окна.

Кстати, подрядчик в Станционном проезде был тот же самый. Сейчас администрация Приволжского района заказала независимую экспертизу. Ее результаты станут известны через три недели.

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: квартира газ вытяжка туалет холод
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Галина Петровна								
							
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  • сегодня, 18:09
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							вытащите унитаз из розетки на некоторое время. вдруг там взорвётся чего-нибудь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lutre								
							
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  • сегодня, 18:35
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							ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА В КОМСОМОЛЬСКЕ ВЫТЯЖКИ В ТУАЛЕТАХ, И НА КУХНЕ РАБОТАЮТ НА ПОДАЧУ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ПЛЕВАТЬ ИМ НРАВИТЬСЯ А ДЕТИ, И ЖИТЕЛИ ПОСТОЯННО  БОЛЕЮТ ВСЕМ ПО ФИГУ ЖИВИТЕ ЧТО ВСУЧИЛИ И НЕ ВЯКАЙТЕ. КУДА ТОЛЬКО НЕ ОБРАЩАЛИСЬ БЕСПОЛЕЗНО.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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