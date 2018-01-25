В Иванове пройдет конкурс бизнес-идей, победитель которого получит средства на воплощение проекта

Об этом сообщил глава города на встрече со студентами (фото)

Сегодня, 25 января, в День российского студенчества глава областного центра Владимир Шарыпов встретился с учащимися ивановских вузов. В ходе неформальной встречи мэр ответил на вопросы студентов о различных аспектах развития Иванова.

Так, одной из тем обсуждения стали перспективы благоустройства центральной части города. Владимир Шарыпов рассказал о планах мэрии по обустройству набережной по правому берегу Уводи от Банного до Соковского моста и по соединению пешеходной дорожкой площади Пушкина и парка Степанова. Студентка гуманитарного факультета ИГХТУ Наталья Ляпунова рассказала о желании студентов работать над реальными объектами городской среды. Глава города пригласил всех студентов, неравнодушных к вопросам формирования городского облика, присоединиться к открытому обсуждению этой темы в социальной сети. Там же, по его словам, можно предлагать проекты развития общественных территорий областного центра. По примеру разработки проекта благоустройства площади Ленина, наиболее удачные идеи студентов найдут отражение в итоговом проекте.

Студент энергоуниверситета Родион Косов поднял тему трудоустройства молодых людей, оканчивающих ивановские вузы. По словам Владимира Шарыпова, власти заинтересованы в том, чтобы молодежь в большинстве своем оставалась жить и работать в городе. Он отметил, что полностью оттока кадров не избежать, и это нормально, особенно для технических вузов. Ведь не секрет, что ивановские энергетики, химики и дизайнеры высоко ценятся в своих отраслях и сразу после окончания институтов разъезжаются по стране. Тем же, кто планирует остаться, регион и, в частности, город Иваново может предложить программы поддержки молодых семей, молодых предпринимателей.

Так, для желающих открыть свое дело в феврале в Иванове стартует конкурс бизнес-идей, победитель которого получит средства на воплощение проекта в жизнь. Говоря о создании рабочих мест для молодых специалистов, мэр отметил работу по привлечению в город высокотехнологичных производств и формированию промышленных и бизнес-площадок. В этом отношении важнейшими являются такие городские и областные проекты как создание инфраструктуры промзоны в районе улицы Станкостроителей, запуск скоростного сообщения Москва-Иваново, а также перенос в Иваново бэк-офиса крупнейшей страховой компании «Согаз».

А еще Владимир Шарыпов поговорил со студентами об одуванчиках. Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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