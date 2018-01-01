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Новости

сегодня, 16:50

В Иванове состоялась презентация сборника «300 лет на страже порядка»


Издание, посвященное истории полицейского ведомства Ивановской и окрестных областей, составили в соавторстве краевед и журналист Игорь Антонов, член Общественного совета УМВД Александр Звездин и ветеран ОВД Александр Быков.

Презентация книги «300 лет на страже порядка»  состоялась в зале областной научной библиотеки.
В зале собрались уникальные люди, работавшие в сфере поддержания правопорядка на протяжении нескольких десятилетий - бывший заместитель Министра внутренних дел генерал-полковник милиции в отставке ивановец Сергей Щадрин, исполнявший должность начальника УВД Ивановской области на протяжении 13-ти лет генерал-майор милиции в отставке Геннадий Панин, уроженец Ивановской области генерал-майор милиции Сергей Андреев возглавлявший УМВД России по Сахалинской области.

Начальник УМВД России по Ивановской области генерал-майор полиции Андрей Лузин представил ветеранам МВД и ныне действующим сотрудникам полиции документальное издание, в котором нашли отражение этапы становления и развития полицейского ведомства Ивановской области.
История полиции представлена здесь в персоналиях, конкретных событиях и фактах.
Книга содержит выдержки из полицейских документов, свидетельства очевидцев криминальных событий, небольшие рассказы об отдельных стражах порядка. По сути, авторы составили сборник занимательных историй из жизни сотрудников органов внутренних дел. Именно поэтому книга будет интересна всем, кого интересует история России.

По материалам отдела информации и общественных связей УМВД России по Ивановской области.


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							"Сталин лежит в луже мочи, а вокруг него уроды, которые делят власть, и ни одного положительного героя, и никого, на ком можно было бы остановить глаз: и народ – урод, и страна – урод, и руководители его – тоже уроды."
    
(с) Елена Драпеко, депутат госдумы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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