Как изменятся тарифы на коммуналку, в поисках легких денег и неточности, за которые мы переплачиваем

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Как изменятся тарифы на оплату коммунальных услуг?

- Если дети покупают квартиру у родителей, могут ли они претендовать на налоговый вычет?

- Где бы ни работать, лишь бы не работать. На что готовы молодые и дерзкие в поисках легких денег?

- Обзор неточностей, за которые мы переплачиваем. Комментарии экспертов в сфере ЖКХ.







Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

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Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.