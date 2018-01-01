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Новости

сегодня, 16:31

В Ивановской области ожидается метель

Оперативный прогноз МЧС

Согласно оперативному прогнозу МЧС, с 25 по 26 января на территории Ивановской области ожидается облачная погода, с прояснениями. Местами – снег и метель.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер - юго-западный умеренный, местами - с порывами до 17 м/с.

Температура: ночью до - 15°C., днем до - 5°C.



ключевые слова: погода прогноз метель
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 16:42
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							Метель? В Иванове? В конце января??? Ну надо же! Никогда такого не было, и вот опять.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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