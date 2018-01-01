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сегодня, 16:31
В Ивановской области ожидается метель
Оперативный прогноз МЧС
Согласно оперативному прогнозу МЧС, с 25 по 26 января на территории Ивановской области ожидается облачная погода, с прояснениями. Местами – снег и метель.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер - юго-западный умеренный, местами - с порывами до 17 м/с.
Температура: ночью до - 15°C., днем до - 5°C.
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Комментарии (1)
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- Софоклсегодня, 16:42Метель? В Иванове? В конце января??? Ну надо же! Никогда такого не было, и вот опять.
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