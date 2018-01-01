В Ивановской области ожидается метель

Оперативный прогноз МЧС



Согласно оперативному прогнозу МЧС, с 25 по 26 января на территории Ивановской области ожидается облачная погода, с прояснениями. Местами – снег и метель.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер - юго-западный умеренный, местами - с порывами до 17 м/с.

Температура: ночью до - 15°C., днем до - 5°C.

поделиться ссылкой:

