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Новости

сегодня, 16:16

Ивановские студенты поучаствовали в молебне и освятили зачетки

Фото

День российского студенчества в Иванове уже по традиции начинался с молебна в честь святой великомученицы Татианы - покровительницы всех студентов.

Некоторые ивановские студенты верят, что молитва и освящение зачетки поможет им во время обучения. Многие радуются, что Татьянин день отмечается в разгар сессии. Есть шанс, что помогут не только знания, но и силы свыше. Способ проверенный.

«Это многолетняя традиция, в которой я уже на протяжении, наверное, 5 лет участвую. Прихожу сюда, участвую в молебне. И однажды я тоже освящала зачетку и благодаря этому закончила университет, а затем поступила в магистратуру», - рассказала корреспонденту IvanovoNews Ксения Янина.



ключевые слова: студенты Татьянин день молебен зачетка освящение
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									naughty_boy								
							
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  • сегодня, 16:36
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										+1
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							"я тоже освящала зачетку и благодаря этому закончила университет".
    
А я думал что университеты заканчивают благодаря своим (полученным в ВУЗе) знаниям.
    
А теперь вон как оно: освятил зачетку, помолился, закончил ВУЗ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Лежневский тракторный завод								
							
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  • сегодня, 21:26
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										0
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							Полагаю скоро начнём сжигать ведьм на кострах,хотелось бы ,что бы об этих мероприятиях широко оповещали заранее,пусть хоть бомжи погреются. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • сегодня, 17:09
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										+1
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							Вот так же и к врачу на прием, помолился, перекрестился и идешь (не знаешь какими силами он закончил ВУЗ).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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