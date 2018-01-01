Ивановские студенты поучаствовали в молебне и освятили зачетки

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День российского студенчества в Иванове уже по традиции начинался с молебна в честь святой великомученицы Татианы - покровительницы всех студентов.

Некоторые ивановские студенты верят, что молитва и освящение зачетки поможет им во время обучения. Многие радуются, что Татьянин день отмечается в разгар сессии. Есть шанс, что помогут не только знания, но и силы свыше. Способ проверенный.

«Это многолетняя традиция, в которой я уже на протяжении, наверное, 5 лет участвую. Прихожу сюда, участвую в молебне. И однажды я тоже освящала зачетку и благодаря этому закончила университет, а затем поступила в магистратуру», - рассказала корреспонденту IvanovoNews Ксения Янина.

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