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сегодня, 16:16
Ивановские студенты поучаствовали в молебне и освятили зачетки
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День российского студенчества в Иванове уже по традиции начинался с молебна в честь святой великомученицы Татианы - покровительницы всех студентов.
Некоторые ивановские студенты верят, что молитва и освящение зачетки поможет им во время обучения. Многие радуются, что Татьянин день отмечается в разгар сессии. Есть шанс, что помогут не только знания, но и силы свыше. Способ проверенный.
«Это многолетняя традиция, в которой я уже на протяжении, наверное, 5 лет участвую. Прихожу сюда, участвую в молебне. И однажды я тоже освящала зачетку и благодаря этому закончила университет, а затем поступила в магистратуру», - рассказала корреспонденту IvanovoNews Ксения Янина.
ключевые слова: студенты Татьянин день молебен зачетка освящение
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А я думал что университеты заканчивают благодаря своим (полученным в ВУЗе) знаниям.
А теперь вон как оно: освятил зачетку, помолился, закончил ВУЗ.