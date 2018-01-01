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Новости

сегодня, 15:42

Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней

И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию

Ранее мы сообщали о конфликте, который произошел между девушкой-сиротой и главой Заволжска Алексеем Предтеченским.

После этого пресс-служба Правительства Ивановской области распространила заявление губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского по данному факту:

«Ни при каких обстоятельствах чиновник не имеет права хамить людям. Такое поведение чиновника недопустимо. Прав человек или не прав, работа (чиновника) - выслушать и решать проблему».

Девушка пришла на прием, чтобы отказаться от выделенной ей квартиры - по ее словам, жилье находится в неудовлетворительном состоянии, принести в такие условия своего грудного ребенка она не может. В ответ молодая мама получила ряд резких заявлений, включая нецензурную лексику и отказ в проведении косметического ремонта. Запись разговора можно посмотреть и послушать ЗДЕСЬ.

После резкой оценки действий главы поселения, прозвучавшей от главы региона, нагрубивший девушке чиновник извинился перед ней. «Между ними состоялся телефонный разговор, в котором он пообещал урегулировать вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию», - сообщила официальный представитель пресс-службы правительства Ивановской области Анна Николаева.



ключевые слова: чиновник сирота квартира конфликт грубость
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Комментарии (38)

	


	

	

		
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									Хмурый								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А в отставку подать слабо!!!???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									oiuytr								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а как же хорошая добавка к пенсии в виде зарплаты начальника?  Это у обычных госслужащих копейки, а тут очень неплохое доходное место.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да вы что? Какая отставка? Он извинился то только из за записи разговора, резонанса и того, что это дошло до губернатора.
    
Хотя, реакция губернатора, на мой взгляд,  очень странная -просто комментарий. Вместо того, чтобы выгнать нафиг сегодня же.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							в отставку за правду?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А если не он, то хто???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									oiuytr								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Этого хама=главу все равно надо увольнять, он не соответствует занимаемой должности и дискредитирует власть и чиновников, не соблюдает Кодекс этики госслужащего
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чиновников дискредитирует? Они сами себя дискредеиировали дальше некуда. Девчонку жалко конечно. Но! Живёт с мужчиной, как я поняла. Родители, хоть хреновые, но есть. Дали халявное жильё. Сколько людей были бы этому рады. Живите, работайте, ремонтируйте, радуйтесь. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									nbvg								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В МИРЕ НЕ ОСТАЛОСЬ УВАЖЕНИЯ, В ЭТОМ МИРЕ ВСЁ ФАЛЬШИВО А ПОЧЕМУ РАЗГОВОР СОСТОЯЛСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ А НЕ ЛИЧНО ВСТРЕТИТСЯ И ПРИНЕСТИ ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ ВСЕ НОРМЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ГОС СЛУЖАЩЕГО 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Витек37								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Для начала посадить на кол,а уж после заселить его в эту квартирку и пусть обустраивает,								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									lutre								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И ТАК БОГ УМА НЕ ДАЛ ХУЖЕ ЧЕМ НАКОЛ ПОСАДИТЬ ПУСКАЙ ЛЮДЕЙ СМЕШИТ В МЕСТО КЛОУНА.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надеюсь, что у "сиротинушки" уже есть куда свалить из Заволжска. Городок маленький, а с такой скандалисткой ни кто решать вопросы не будет.
    
Бедный её ребенок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									lutre								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ОШИБАЕШЬСЯ ЕЩЁ КАК ТЕПЕРЬ БУДУТ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ САМИ БУДУТ НА ЗАДНИХ ЛАПКАХ ПРЫГАТЬ ПО ОДНОМУ ЗВОНКУ УЖ ПОВЕРЬ МНЕ . 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Грустный								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дурачок;) перед тобой много прыгают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									lutre								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ ПРЫГАЮТ, И ТАНЦУЮТ С ПОКЛОНАМИ ОЧЕНЬ БОЯТЬСЯ ОГЛАСКИ ИЛИ ВЫШЕЙ ИНСТАНЦИИ ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТ БЫСТРЕНЬКО УМНИК ХРЕНОВ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это смотря кто придет на его место (если снимут)... А то и закроют лавочку с бесплатным жильем...
    
Не поверю, есть прямо противоположные примеры.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									один из нас								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Она не скандалистка, а пришла требовать положенное ей по закону. Тех, кто молчит и на всё согласны, так и будут обирать, давать жильё в сараях и т.д. Во многих случаях труднее всего отстоять свои права в первый раз, а потом побоятся внаглую нарушать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									stone								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какого х... этот чинуша еще на должности?
    
Ой, извините.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот примерно так и ответил чинуша на претензию, после того как его вывели из себя...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									lutre								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ЗОЛОТЫЕ СЛОВА.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							чиновник извинился за путина								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вета  Громова								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Еще перед всякими лентяйками-попрошайками извиняться. Нарожают себе не пойми от кого, не думая ни о чем и не имея ничего, потом достают всех и вся, ребенком прикрываясь. Глава правильно сделал, что послал ее.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если ей по закону полагается квартира как сироте (в которой можно жить, а не одни стены без пола и потолка), то она должна её получить и точка. Специально для Вас, Вета Громова, раскажу страшную тайну: за рождение ребенка квартиры не дают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Шнурик								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И вам секрет открою... Она ее по закону и получила. Однако надо было претензии предъявлять перед подписанием акта передачи, а не после. Сама неграмотна, никто в этом не виноват.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У этой сироты телефон и шуба дороже газовой плиты. Обои наклеил бы ее сожитель. А то привыкли сидеть на жопе и нефига не делать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									lutre								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 УСПОКОЙСЯ ЗАВИДУЙ МОЛЧА НО ЗАКОН НА СТАРОНЕ СИРОТЫ ПОВЕРЬ МНЕ ВСЁ БУДЕТ ЧИКИ ПУКИ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									lutre								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							НЕ ПОКАЗЫВАЙ СВОЮ НЕВОСПИТАННОСТЬ,И ХАМСТВО ПРИМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВЕТА ГРОМОВА ЗА УМНУЮ СОЙДЁШЬ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Галина Петровна								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							дама, ты вообще-то в своём уме?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									trwq								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							СОВСЕМ СВИХНУЛАСЬ ВЫДРА.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Грустный								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уважаемые комментаторы у вас есть жилье? БЛАГОУСТРОЕННОЕ? И больше половины наверняка в ипотеке. Вам платить и платить.та тут дали благоустроенное жилье, стены, пол, потолок, отопление, вода и канализация электричество, а ремонт это дело хозяйское. Главу жаль. И если внимательно слушали ролик то он уже пенсионер.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lutre								
							
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  • сегодня, 20:33
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										+1
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							А НА ХРЕНА ТОГДА ЭТОТ ПИНЗЕОНЕР ЯДОМ БРЫЗЖЕТ КАК ГАДЮКА ПУСТЬ СИДИТ ДОМА, И ПОКАЗЫВАЕТ СВОЁ ЖАЛО СЕМЬЕ НАГЛЕЦ НЕ ВОСПИТАННЫЙ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									один из нас								
							
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  • сегодня, 21:01
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    • 
										+1
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							Ну объяснил бы нормальными словами, что именно сейчас денег нет, сказал бы всё по-человечески, чтобы уладить конфликт и чтобы самому так глупо не подставляться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									trwq								
							
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  • сегодня, 21:54
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    • 
										+1
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							ТУПОРЫЛЫМ НЕВЕЖДАМ НЕ ДАНО.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							И да... Господа защищающие сиротинушку, денюжки на ремонт будут выделены из заволжского бюджета, а значит будет обделен другой нуждающийся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									lutre								
							
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  • сегодня, 20:37
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    • 
										-1
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							НЕТ БУДЕТ ОДЕЛЁН ОБОРЗЕВШИЙ В ДОСКУ ЧИНУША ПОВЕРЬ МНЕ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									147258369								
							
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  • сегодня, 20:44
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    • 
										+1
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							Дали жильё бесплатно, еще и не довольна, ноги раздвигать научилась, а зарабатывать нет, её государство итак содержало, кормило, растило, дало образование. Многим государство квартиры на халяву предоставило? Мне зарабатывать пришлось, учиться хорошо, а не шляться не известно где, поступить в ВУЗ, закончить, поехать работать в Москву инженером, зарабатывать на жильё, а уж потом и ребёнка заводить. Халявы для детей, которых растили и кормили родители, работали и платили налоги в бюджет со своей зарплаты, почему то нет!!! А ей все вокруг должны и обязаны, ПОЧЕМУ??? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Аристарх Доминикович								
							
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  • сегодня, 20:48
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    • 
										+1
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							Ничего не понятно, как всегда, ей предоставили квартиру в собственность или в наем муниципальную? Принципиальная разница. Если в собственность, то ей прямая дорога в суд, а не таскаться по приемным со скрытой видеокамерой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Аристарх Доминикович								
							
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  • сегодня, 20:53
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										0
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							Что значит "выделенная квартира", барсикм?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
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  • сегодня, 21:31
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    • 
										-1
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							А ведь до этого говорил, что ей ничего не положено и он как юрист и бывший прокурорский все знает. Трепло... как кресло под ним закачалось и люлей огреб сверху, так сразу и извинения нашлись, и вопрос оказывается можно решить. Вот что за люди, теперь ко всем чиновникам только с включенной камерой на прием ходить что ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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