Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней

И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию

Ранее мы сообщали о конфликте, который произошел между девушкой-сиротой и главой Заволжска Алексеем Предтеченским.

После этого пресс-служба Правительства Ивановской области распространила заявление губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского по данному факту:

«Ни при каких обстоятельствах чиновник не имеет права хамить людям. Такое поведение чиновника недопустимо. Прав человек или не прав, работа (чиновника) - выслушать и решать проблему».

Девушка пришла на прием, чтобы отказаться от выделенной ей квартиры - по ее словам, жилье находится в неудовлетворительном состоянии, принести в такие условия своего грудного ребенка она не может. В ответ молодая мама получила ряд резких заявлений, включая нецензурную лексику и отказ в проведении косметического ремонта. Запись разговора можно посмотреть и послушать ЗДЕСЬ.

После резкой оценки действий главы поселения, прозвучавшей от главы региона, нагрубивший девушке чиновник извинился перед ней. «Между ними состоялся телефонный разговор, в котором он пообещал урегулировать вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию», - сообщила официальный представитель пресс-службы правительства Ивановской области Анна Николаева.

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