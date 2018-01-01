В Иванове пройдет турнир по компьютерной игре «ЖЭКА»

В мероприятии примет участие зампред регионального правительства Александр Шаботинский

26 января в Иванове состоится ежегодный турнир по компьютерной игре «ЖЭКА». В мероприятии примет участие заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский. Начало турнира – в 10.30.

«ЖЭКА» - первая образовательная игра по ЖКХ, разработанная по инициативе государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Игра относится к категории социально-ориентированных проектов и направлена на повышение уровня правовой грамотности граждан в жилищно-коммунальной сфере.

В 2016 и 2017 году игра стала лауреатом Всероссийского конкурса интернет-проектов «Позитивный контент» в номинации «Лучшая развивающая игра». Конкурс «Позитивный контент» проводится в рамках «Премии Рунета».

В процессе турнира участники познакомятся с новым уровнем игры «ЖЭКА» - «Чистый город», выход которого приурочен к Году экологии в России.

Мероприятие состоится в Ивановском политехническом университете.

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