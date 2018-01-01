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Новости

сегодня, 15:12

Фестиваль «Рок-февраль - 2018» будет посвящен 100-летию Иваново-Вознесенской губернии

В этом году в конкурсной программе впервые появится специальная номинация

23-25 февраля в Иванове пройдет одно из самых масштабных музыкальных событий региона – XII Российский фестиваль-конкурс рок-музыки «Рок-февраль – 2018».

«Рок-февраль» проводится в Ивановской области с 1993 года, и за время своего существования не потерял актуальности, продолжая собирать представителей самых разных течений рок-музыки. Цели фестиваля много лет остаются неизменны - организация и развитие молодежной рок-культуры.

В этом году фестиваль посвящен 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии. Участники выступят в 8 номинациях: традиционный рок, экстремальный рок, рок в акустике, альтернатива, панк-рок, хард-рок, «Neформат». Впервые в фестивальной программе прозвучит специальная номинация - «Кавер».

Фестиваль будет проходить в здании областного Центра культуры и творчества: г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107.

Прием заявок на участие открыт до 15 февраля.



ключевые слова: музыка фестиваль конкурс "Рок-февраль"
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