В конце января начнется прием заявок на благоустройство ивановских дворов

График приема предложений

По сообщению управления ЖКХ ивановской мэрии, с 30 января по 28 февраля 2018 года будет проводиться прием предложений заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

Заявки принимаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 103.

График приема предложений:

Понедельник: с 09.00 до 12.00

Вторник: с 13.00 до 16.00

Среда: с 09.00 до 12.00

Четверг: с 09.00 до 12.00

Пятница: с 09.00 до 12.00.

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