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сегодня, 14:54
В конце января начнется прием заявок на благоустройство ивановских дворов
График приема предложений
По сообщению управления ЖКХ ивановской мэрии, с 30 января по 28 февраля 2018 года будет проводиться прием предложений заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.
Заявки принимаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 103.
График приема предложений:
Понедельник: с 09.00 до 12.00
Вторник: с 13.00 до 16.00
Среда: с 09.00 до 12.00
Четверг: с 09.00 до 12.00
Пятница: с 09.00 до 12.00.
ключевые слова: дворы благоустройство программа заявка
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