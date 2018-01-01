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Новости

сегодня, 14:29

«Охраняли, чтобы его окончательно не раскатали по асфальту»

Рассказ очевидца смертельного наезда на пешехода на Лежневской трассе вызвал большой резонанс в соцсетях

Как мы сообщали ранее, 24 января около 20.45 на Лежневской трассе неподалеку от поворота на деревню Ломы неустановленный автомобиль сбил перехода – молодого человека (на вид 25 лет). Водитель с места ДТП скрылся. От полученных травм пострадавший скончался. Управление ГИБДД по Ивановской области разыскивает скрывшегося водителя.

Еще вчера в соцсетях был опубликован пост одного из очевидцев данного происшествия, который вызвал бурное обсуждение пользователей. Вот что рассказала на своей странице в Фейсбуке Александра Федорова (печатаем с некоторыми сокращениями, орфография и пунктуация авторские):

«Мне страшно жить в нашем государстве....

Я только что вернулась домой: злая и замерзшая до костей...

Битых 1,5 часа я и еще 4 неравнодушных человека охраняли сначала живого, а потом уже умершего на наших глазах человека. Его кто-то сбил на Лежневской трассе. Охраняли, чтобы его окончательно не раскатали по асфальту. Он лежал лицом вниз в неестественной позе на правой полосе дороге.

Я могла бы проехать мимо. Могла, но не смогла.

Первое, что я сделала, это начала звонить 112 и переключать на 2 (полиция). Так я делала ТРИ РАЗА И ТРИ РАЗА НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ!!!!!!

В четвертый раз я уже набрала 1 (пожарка) и попросила там дежурного вызвать на место скорую и гибдд.

Другие остановившиеся тоже вызывали скорую: и там начали выяснять - А какой это район? Не Иваново? А.... ну мы передали в Лежнево....

Скорая от Лежнево ехала 30 мин, хотя от силы езды минут 15. И приехала аккуратно к моменту, когда у мужчины остановилось дыхание и он умер.

Ребята перевернули тело, пощупали пульс, сказали: "Мертв!" И МОЛЧА СЕЛИ В МАШИНУ И УЕХАЛИ. Не сказав нам ни слова.

Сказать что мы, пятеро человек на трассе с уже трупом, ох..ли, это не сказать ничего. Мы опять одни на дороге, не понятно что дальше делать. Перед нами мертвый человек, и если мы уедем - его просто раскатают в асфальт.

Мы начали звонить в ГИБДД. И там удивленно спросили: Как тело? Его ж забрали... а? Не забрали?.... Ну ждите, сейчас приедем. Да. Скорая трупы не забирает.

Час прошел с того момента, как я позвонила 112.

1,5 мы стояли на дороге перегорождая полосу. Чтобы проезжавшие машины не наехали на тело.

Спасибо доброму человеку, на газели с мигающим знаком "объезд ". Он встал на полосу и сделал ситуацию более виднее для других водителей.

Потом приехал наряд ГИБДД. Взял с нас показания и уже отпустил с места происшествия.

Я пребываю в полном смятении чувств: 102 не отвечало, когда надо, скорая ехала слишком долго, а ГИБДД вообще решило, что кто-то уже забрал человека. И мы на трассе, размахивая руками, выставляя знаки, включая аварийки, проводили на тот свет неизвестного человека. Замерзли, но не оставили.

Я не хочу сейчас со злости и от бессилия писать какие-то выводы и обвинения. Но то, что система охраны здоровья и безопасности людей хромает на обе ноги - это очевидно».

Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, по фактам, изложенным в сообщении Александрой Федоровой на своей странице в Фейсбуке в ближайшее время будет назначена служебная проверка. По ее результатам действиям сотрудников полиции будет дана правовая оценка.




ключевые слова: ДТП пешеход наезд гибель
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Макарка								
							
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  • сегодня, 15:57
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							полностью согласен с автором статьи								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lamlama								
							
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							к сожалению в нашей стране нет единого номера телефона в экстренной ситуации, сама столкнулась с этим, при вызове с мобильного "нужно помнить" с какого оператора ты звонишь, что бы позвонить в скорую нужно было выбрать что набирать 103,113, 003,03 или все же 112., хладнокровие "служб спасения" жизней просто зашкаливает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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							эх и страна . . .
    
А на бумаге и в телевизоре у нас - всё хорошо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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							Беда с руководителями в области, таких сотрудников набрали.  1.5 часа ничего не сделать. Кадровая политика. Что бы не случилось, все равно все на своих местах. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
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сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
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