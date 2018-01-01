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Новости

сегодня, 14:04

Станислав Воскресенский поздравил учащихся ивановских вузов с Днем студента

Глава региона посетил ИГХТУ и политехнический университет

Сегодня, 25 января, врио губернатора Ивановской области посетил ивановские вузы и поздравил студентов с их праздником.

«Иваново по праву может считаться городом студентов. У нас обучается порядка 27 тысяч студентов вузов и еще около 15 тысяч студентов колледжей. От вас зависит, как будет развиваться город Иваново, Ивановская область и наша страна. Вовлекайтесь в работу, нам нужна ваша энергия, ваши мысли, ваше усердие, чтобы вместе развивать Ивановскую область», - отметил глава региона. Станислав Воскресенский поздравил учащихся вузов с Днем студента, пожелал им успешно сдать сессию и самореализоваться в родном регионе.

В рамках визита в ИГХТУ Станислав Воскресенский посетил учебные и научные подразделения вуза, осмотрел технологичное научное оборудование для проведения физико-химических исследований. Студенты провели для главы региона экскурсию и представили свои проекты, которые ребята реализуют в научно-исследовательском центре имени Андрея Тарковского и в инновационном образовательном центре «Хим-холл».

Как рассказал ректор вуза Михаил Бутман, в настоящее время в ИГХТУ обучается свыше 5 тысяч студентов, аспирантов и докторантов. ИГХТУ является одним из ведущих центров вузовской науки в области химии, химической технологии и химического машиностроения. В структуре вуза - два научно-исследовательских института, свыше 20 подразделений научно-производственного и научно-исследовательского характера, научно-образовательных и инновационных центров.

В этот день в «Хим-холле» состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди команд студентов высших учебных заведений Ивановской области. В турнире принимали участие восемь команд, а темой игры организаторы выбрали 100-летие Иваново-Вознесенской губернии. Станислав Воскресенский подготовил для студентов вузов свой вопрос по истории губернии. На вопрос от главы региона правильно ответила команда Шуйского филиала ИвГУ, и врио губернатора вручил студентам специальный подарок - книги. Первое место по итогам межвузовской игры заняла команда Ивановского филиала РАНХиГС: победители награждены кубком интеллектуального турнира.

Также Станислав Воскресенский заехал в Ивановский государственный политехнический университет, где пообщался со студентами, поздравил их с праздником и пожелал успешного завершения экзаменационной сессии.



ключевые слова: Станислав Воскресенский День студента вуз
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