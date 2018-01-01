Подозреваемый в тройном убийстве почти месяц скрывался в теплотрассе рядом с полуразложившимся трупом

Жуткие подробности розыска и задержания предполагаемого убийцы (фото)

Как мы уже сообщали, сегодня рано утром сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали в районе Центрального рынка в Иванове гражданина, подозреваемого в убийстве трех человек, совершенном 1 января 2018 года.

Напомним, жестокое преступление было совершено 1 января 2018 года. В частном доме на улице Кольцова областного центра были найдены тела трёх человек - 47-летнего хозяина дома, его сожительницы и ещё одного мужчины. Было установлено, что все трое – убиты. В преступлении подозревается Либин Василий Васильевич, 1980 года рождения.

Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал IvanovoNews о том, как был задержан подозреваемый и где он все это время скрывался:

«Мертвое тело, а точнее то немногое, что осталось от тела бомжа сотрудники полиции нашли рано утром 25 января 2018 года. Полуистлевший труп лежал под плитами расположенной на задворках ивановского местечка Сортировка теплотрассы.

Участок прикрытой бетонными плитами теплотрассы растянулся на пару сотен метров. Забраться внутрь этого каменного кожуха на горячие трубы можно было в нескольких местах. Шестой час утра и на улице кромешная темнота. Мы светили фонариками мобильных телефонов в проёмы, ведущие внутрь теплотрассы. Вглядывались в очертания таящихся там предметов. Здесь явно обитали люди и останки одного такого обитателя нам после получаса поисков удалось обнаружить. На глубине полутора-двух метров в свете фонаря блеснула желтовато-розоватая блестящая поверхность человеческого черепа. Полуистлевший труп, вероятно бомжа, лежал вытянувшись вдоль трубы теплотрассы. Очевидно давно умерший мужчина тут проживал. Здесь же свидетельства указывающие на род занятий погибшего. Попорченная временем и водой готовальня и в ней хорошо сохранившиеся циркули и рейсфедеры (антикварный набор чертёжника), резной металлический половник, кусок грубой ткани облепленной куриными перьями. При жизни погибший промышлял мелкими кражами.

О том, что здесь, на Сортировке, есть мёртвое тело мы знали наверняка. Рассказал нам о трупе, лежащем в теплотрассе, человек, который, по собственному признанию, на протяжении нескольких дней и ночей проживал вместе с медленно разлагающимся телом под одной бетонной крышей. Этого гражданина 2 января 2018 года мы объявили в розыск, как причастного к убийству трёх человек на улице Кольцова в Иванове. Сегодня его сумели задержать сотрудники Росгвардии. Рано утром разыскиваемого выловили в районе ивановского центрального рынка. Почти месяц он скрывался от правоохранительных органов, выбрав в качестве убежища сортировочную теплотрассу с её мёртвым обитателем. Задержанный передан следственным органам».

Фото: пресс-служба УМВД по Ивановской области

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