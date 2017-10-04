Похожие новости
-
04.10.2017 09:31В Иванове зарезали ученика лицея
-
(0)
- 15509
- 11
-
-
04.10.2017 10:02По факту убийства школьника в Иванове возбуждено уголовное дело
-
(0)
- 14446
- 7
-
-
04.10.2017 16:14Подростки пересказывают версии, как и за что убили ивановского школьника
-
(1)
- 13792
- 7
-
Похожие репортажи
-
04.10.2017 20:39В ИВАНОВЕ УБИТ 16-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК
- (0)
- 9868
- 3
-
Новости
В Иванове завершено расследование резонансного убийства ученика лицея
Уголовное дело направлено в суд
Прокуратура Октябрьского района г. Иваново направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, совершившего убийство сверстника.
Напомним, преступление было совершено 2 октября 2017 года. По версии следствия, в ходе конфликта и драки между несовершеннолетними обвиняемым и потерпевшим (учеником 10 класса 22-го ивановского лицея) подросток нанес один удар ножом в грудь, попав в сердце. По одной из версий, конфликт между подростками произошел из-за девушки.
Подростка, обвиняемого в убийстве, в ходе проделанной оперативно-розыскной работы задержали сотрудники уголовного розыска.
С обвинительным заключением по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
- оцените новость:
-
(1)
- 4794
- 2
Комментарии (2)
Новость дня
-
(1)
- 3568
-
(3)
- 2718
-
(0)
- 4847
-
(0)
- 6616
.