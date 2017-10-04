В Иванове завершено расследование резонансного убийства ученика лицея

Уголовное дело направлено в суд

Прокуратура Октябрьского района г. Иваново направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, совершившего убийство сверстника.

Напомним, преступление было совершено 2 октября 2017 года. По версии следствия, в ходе конфликта и драки между несовершеннолетними обвиняемым и потерпевшим (учеником 10 класса 22-го ивановского лицея) подросток нанес один удар ножом в грудь, попав в сердце. По одной из версий, конфликт между подростками произошел из-за девушки.



Подростка, обвиняемого в убийстве, в ходе проделанной оперативно-розыскной работы задержали сотрудники уголовного розыска.

С обвинительным заключением по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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