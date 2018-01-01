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Новости

сегодня, 12:40

Договор с «Верамарком» по строительству высотки в 10-м Проезде расторгнут

В ближайшее время ивановская мэрия примет решение о перспективах использования освободившегося участка

24 января вступило в законную силу (по результатам обжалования) решение Арбитражного суда Ивановской области от 15.11.2017 г., которым были удовлетворены требования администрации областного центра к ООО «Верамарк» о расторжении договора аренды земельного участка по адресу: г. Иваново, 10-й Проезд, 32. Площадь данного участка составляет 2171 кв. м. Об этом сообщили в городском комитете по управлению имуществом.

Напомним, этот участок был предоставлен компании «Верамарк» для строительства многоквартирного жилого дома с возможностью размещения на нижних этажах объектов общественного назначения. В феврале 2016 года предприятие получило разрешение на строительство, однако в действительности строительство не велось, долги по аренде земельного участка составили свыше 7 млн рублей. Мэрия Иванова вышла в суд с иском о расторжении договора аренды. С 24 января текущего года указанный договор аренды земельного участка считается расторгнутым. Администрация города в ближайшем будущем примет решение о перспективах использования этой территории.



ключевые слова: застройщик мэрия договор расторжение
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