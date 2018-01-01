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Новости

сегодня, 12:07

В Ивановской области сторонники Грудинина проведут акцию протеста

4 февраля в Кинешме при поддержке Кинешемского городского отделения КПРФ состоится митинг сторонников единого кандидата в Президенты РФ от левых сил Павла Грудинина.

Акция пройдет под лозунгами «Мы - за честные выборы!», «Нет административному произволу!», «За социальную справедливость!».

Место сбора участников - сквер на площади Революции. Начало - в 11.00.



ключевые слова: КПРФ выборы Павел Грудинин акция митинг протест
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 12:13
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							Вроде правильные вещи говорит этот товарищ, но доверия почему то не вызывает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 12:22
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    • 
										-1
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							наверно из-за склероза. Забывчивый.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 12:53
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										-1
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							Дык все, кого путин двигает как шелупонь не должны вызывать доверие.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 12:53
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										-1
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							Грудинин должен провести митинг "Про тесто" Это лучше коррелирует с сельским хозяйством.
    

    
Кстати, а кто ему дал такое звание? Единый от левых?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									cornholio								
							
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  • сегодня, 12:56
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										-1
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							а я думал митинг против незадекларированных миллиардов за границей..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Евгения Зайцева								
							
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  • сегодня, 13:04
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    • 
										+1
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							правильные вещи говорит, но говорить не мешки ворочать. 5 лярдов в офшорах, хорош фермер!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 13:12
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    • 
										+1
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							Какой он фермер? Какое сельское хозяйство? У него совхоз на МКАДе. Реально на МКАДе. Денежнее только на Красной площади.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Statham Jason								
							
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  • сегодня, 15:25
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										+1
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							показуха перед путинскими выборами! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kovalevka								
							
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  • сегодня, 16:02
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										-1
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							Агась он на эхе москвы сказал, что должен говорить правду и только правду, но не всю, а только ту, которая совпадает с политикой кпрф, а политика кпрф всем известна это ручная оппозиция на поводке)))))))))) тк чо очередной симулякр товарищи!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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