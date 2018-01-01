В Ивановской области сторонники Грудинина проведут акцию протеста

4 февраля в Кинешме при поддержке Кинешемского городского отделения КПРФ состоится митинг сторонников единого кандидата в Президенты РФ от левых сил Павла Грудинина.

Акция пройдет под лозунгами «Мы - за честные выборы!», «Нет административному произволу!», «За социальную справедливость!».

Место сбора участников - сквер на площади Революции. Начало - в 11.00.

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