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сегодня, 12:07
В Ивановской области сторонники Грудинина проведут акцию протеста
4 февраля в Кинешме при поддержке Кинешемского городского отделения КПРФ состоится митинг сторонников единого кандидата в Президенты РФ от левых сил Павла Грудинина.
Акция пройдет под лозунгами «Мы - за честные выборы!», «Нет административному произволу!», «За социальную справедливость!».
Место сбора участников - сквер на площади Революции. Начало - в 11.00.
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Кстати, а кто ему дал такое звание? Единый от левых?