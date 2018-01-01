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Новости

сегодня, 11:36

В Иванове определены лауреаты премии «Триумф»

В этом году обладателями престижной награды стали 8 представителей культуры и искусства города

26 января в Центре культуры и отдыха состоится торжественное состоится вручение премии «Триумф» за личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново в 2017 году. Премии удостаиваются те, кто добился значительных успехов в области культуры и искусства.

Впервые премия была учреждена в 1991 году, а вручалась в январе 1992 года по результатам прошлого года. С того времени по сегодняшний день общее количество награжденных составило 327 человек. В их числе работники библиотек, писатели, художники, актеры, музыканты, журналисты.

По итогам 2017 года лауреатами городской премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Иванова» стали:

1.      Сокова Наталья Альбертовна - хормейстер «образцового» эстрадного ансамбля «Неразлучные друзья» АГУИО «ОКМЦКТ»

2.      Голдобина Ольга Алексеевна – член союза дизайнеров России, дизайнер одежды

3.      Каргапольцев Сергей Витальевич – журналист (газета «Хронометр-Иваново»)

4.      Басова Светлана Владимировна - актриса Ивановского областного драматического театра

5.      Тюрина Наталья Вячеславовна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6 города Иваново»

6.      Полякова Ирина Юрьевна - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества

7.      Соколова Татьяна Валерьевна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 города Иваново»

8.      Шабанова Елена Борисовна, главный библиотекарь Центральной городской детской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система детских библиотек.

Также лауреатам премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново в 2017 году» на церемонии будут вручены серебряные знаки и именные свидетельства.



ключевые слова: культура искусство премия
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