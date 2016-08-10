Прокуратура: обвинение главного редактора "Барса" в подкупе не подтверждается совокупностью доказательств

Стали известны причины, по которым прокуратура Ивановской области еще в ноябре 2017 года вернула в Следственный комитет для производства дополнительного расследования дело по обвинению главного редактора телеканала «Барс» Сергея Кустова в коммерческом подкупе.



По мнению прокуратуры, предъявленное обвинение не конкретизировано, не соответствует материалам дела, не подтверждается в достаточной мере совокупностью доказательств, добытых в ходе его расследования, квалифицирующие признаки состава преступления в обвинении не раскрыты, обстоятельства незаконности получения денежных средств не описаны, принадлежность денежных средств не установлена, формулировка обвинения не соотносится с вмененными в вину действиями.

Прокуратура также указала на неполноту расследования и нарушения норм УПК РФ, что не позволяет достоверно утверждать о совершении действий, составляющих объективную сторону преступления.



Следственный комитет обжаловал данное постановление о возвращении уголовного дела в Генеральной прокуратуре.

Однако в генпрокуратуре подтвердили, что доводы областной прокуратуры являются обоснованными и мотивированными, а принятое решение отмене не подлежит.

Дополнительно в постановлении генпрокуратуры указано, что факты нарушения законов «О СМИ» и «О выборах…» не подтверждены материалами дела и при таких обстоятельствах вывод о незаконном получении денежных средств является преждевременным.



Дело расследуется уже почти полтора года.

В настоящее время расследование продлено еще на 3 месяца.





10 августа 2016 года СУ СК РФ по Ивановской области в отношении Кустова было возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ - незаконное получение денежных средств (коммерческий подкуп) в особо крупном размере сопряженное с вымогательством коммерческого подкупа, он был задержан и помещен в ИВС.

Часть 8 ст.208 УК РФ «

15 августа 2016 года решением суда мера пресечения была

10 октября 2016 года суд

По версии следствия, обвиняемый получил от Виталия Ильюшкина (выполнявшего на тот момент обязанности заместителя губернатора Ивановской области) через посредника Екатерину Алексейчеву денежные средства в размере 4 миллионов рублей (часть от общей суммы коммерческого подкупа в размере 8 миллионов рублей) за выполнение комплекса действий, направленных на создание положительного образа политической партии и выдвинутых ею кандидатов.

28 июня 2017 года следствие исключило из новой версии обвинения признак вымогательства денежных средств.

Сторона защиты продолжает настаивать на том, что денежные средства предназначались для медиагруппы "Барс", о чем было известно большинству сотрудников медиагруппы, а также совету директоров, что исключает присвоение и корысть и не является подкупом.



Виталий Ильюшкин уволен с поста замгубернатора Ивановской области, СУ СК РФ по Ивановской области в отношении Кустова было возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ - незаконное получение денежных средств (коммерческий подкуп) в особо крупном размере сопряженное с вымогательством коммерческого подкупа, он был задержан и помещен в ИВС.Часть 8 ст.208 УК РФ « Коммерческий подкуп » предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.решением суда мера пресечения была заменена на домашний арест.суд изменил меру пресечения на залог.По версии следствия, обвиняемый получил от Виталия Ильюшкина (выполнявшего на тот момент обязанности заместителя губернатора Ивановской области) через посредника Екатерину Алексейчеву денежные средства в размере 4 миллионов рублей (часть от общей суммы коммерческого подкупа в размере 8 миллионов рублей) за выполнение комплекса действий, направленных на создание положительного образа политической партии и выдвинутых ею кандидатов.следствие исключило из новой версии обвинения признак вымогательства денежных средств.Сторона защиты продолжает настаивать на том, что денежные средства предназначались для медиагруппы "Барс", о чем было известно большинству сотрудников медиагруппы, а также совету директоров, что исключает присвоение и корысть и не является подкупом.Виталий Ильюшкин уволен с поста замгубернатора Ивановской области, обвиняется в получении взятки и объявлен в международный розыск.

Екатерина Алексейчева уволена с занимаемой ею должности в исполкоме партии «Единая Россия».



Кроме того областная прокуратура доказывает в суде , что приобретенные Ильюшкиным автомобили Audi Q7 и Ягуар должны быть конфискованы, поскольку бывший госслужащий не смог объяснить, где взял деньги на столь дорогостоящие приобретения.

поделиться ссылкой:

