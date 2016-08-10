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Новости

сегодня, 11:45

Прокуратура: обвинение главного редактора "Барса" в подкупе не подтверждается совокупностью доказательств

Стали известны причины, по которым прокуратура Ивановской области еще в ноябре 2017 года вернула в Следственный комитет для производства дополнительного  расследования дело по обвинению главного редактора телеканала «Барс» Сергея Кустова в коммерческом подкупе.

По мнению прокуратуры, предъявленное обвинение не конкретизировано, не соответствует материалам дела, не подтверждается в достаточной мере совокупностью доказательств, добытых в ходе его расследования, квалифицирующие признаки состава преступления в обвинении не раскрыты, обстоятельства незаконности получения денежных средств не описаны,  принадлежность денежных средств не установлена, формулировка обвинения не соотносится с вмененными в вину действиями.
Прокуратура также указала на неполноту расследования и нарушения норм УПК РФ,  что не позволяет достоверно утверждать о совершении действий, составляющих объективную сторону преступления.

Следственный комитет обжаловал данное постановление о возвращении уголовного дела в Генеральной прокуратуре.
Однако в генпрокуратуре подтвердили, что доводы областной прокуратуры являются обоснованными и мотивированными, а принятое решение отмене не подлежит.
Дополнительно в постановлении генпрокуратуры указано, что факты нарушения законов «О СМИ» и «О выборах…» не подтверждены материалами дела и при таких обстоятельствах вывод о незаконном получении денежных средств является преждевременным.

Дело расследуется уже почти полтора года. 
В настоящее время расследование продлено еще на 3 месяца.

10 августа 2016 года СУ СК РФ по Ивановской области в отношении Кустова было возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ - незаконное получение денежных средств (коммерческий подкуп) в особо крупном размере сопряженное с вымогательством коммерческого подкупа, он был задержан и помещен в ИВС.
Часть 8 ст.208 УК РФ «Коммерческий подкуп» предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
15 августа 2016 года решением суда мера пресечения была заменена на домашний арест. 
10 октября 2016 года суд изменил меру пресечения на залог. 
По версии следствия, обвиняемый получил от Виталия Ильюшкина (выполнявшего на тот момент обязанности заместителя губернатора Ивановской области) через посредника Екатерину Алексейчеву денежные средства в размере 4 миллионов рублей (часть от общей суммы коммерческого подкупа в размере 8 миллионов рублей) за выполнение комплекса действий, направленных на создание положительного образа политической партии и выдвинутых ею кандидатов. 
28 июня 2017 года следствие исключило из новой версии обвинения признак вымогательства денежных средств.   
Сторона защиты продолжает настаивать на том, что денежные средства предназначались для медиагруппы "Барс", о чем было известно большинству сотрудников медиагруппы, а также совету директоров, что исключает присвоение и корысть и не является подкупом.
 
Виталий Ильюшкин уволен с поста замгубернатора Ивановской области, обвиняется в получении взятки и объявлен в международный розыск. 
Кроме того областная прокуратура доказывает в суде, что приобретенные Ильюшкиным автомобили Audi Q7 и Ягуар должны быть конфискованы, поскольку бывший госслужащий не смог объяснить, где взял деньги на столь дорогостоящие приобретения.  
Екатерина Алексейчева уволена с занимаемой ею должности в исполкоме партии «Единая Россия». 



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Комментарии (17)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 12:08
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										+1
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							Как поймают, Ильюшкина, на кол посадить, - это первое дело, а уж опосля... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
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  • сегодня, 12:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Я так и не понял: ЕР дали денег на "положительный имидж" или меценаты?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBX  								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Думаете ссучился?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Взятки, получаемые чиновниками идут илюшкиным, котрые потом расходуют деньги на продвижение ПЖИВ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									anastasia-gc								
							
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  • сегодня, 12:41
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										+1
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							Ничего, не переживайте. И Ильюшкина поймают рано или поздно - посадят. И Кустова. А не воруй. Понятно, что Токаев старается, наверняка, приятеля своего - Кабалоева напрягает. Но под тяжестью доказательств прокуратура согнется. Сядут усе. Чтоб без двойных стандартов в отношении "святых обличителей", не гнушающихся вымогательством.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									1000nov 1000nov								
							
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  • сегодня, 14:55
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							Анастасия - Автонеев - все успокоится не могут. Но тон комментариев уже грустный. Ну Автонеева тоже не посадили - простили за то, что КПРФ предал 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 15:16
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    • 
										-1
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							Простили за то, что КПРФ предал или простили за другое потому, что предал КПРФ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 15:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Знаете, поразмыслил малость, кажется дошло, что всё это значит. :) Уфф, я тогда сразу написал, что квалификация действий Кустова будет зависеть от того, кого он кинет в итоге на деньги. :) Если Илюшкина, то мошенничество, если Юрия Алимбековича, тогда да, подкуп. :) Только фокус в том, что в любом из этих случаев Медиагруппа попадает на деньги - эти самые 4 млн. руб. :) Теоретически они виснут на менеджменте, а практически что с них взять, кроме креатива? :) Значит и так и так на деньги попадают владельцы Медиахолдинга. :) Ну нафига им это надо? :) С Кустовым после этой истории и так всё ясно, классика жанра, всем всё сразу понятно. :) Фиг кто чего ему теперь доверит вообще. :) Если развал "Рабочего края" можно было списать на объективные процессы на информационном рынке, то Телекомпанию он возглавил после безвременной кончины Олега Алалыкина, вполне доходную и процветающую. :) И что получилось в итоге? :) Это повесомей приговора Суда будет для владельцев-работодателей будущих-возможных. :) Так что, фиг бы и с ним, делом уголовным, дешевле обойдётся владельцам в итоге. :) Как-то так. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 13:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Не, ну если главбуха ИРО выбирали по конкурсу в Богородском (выдала для оперкомбинации нигде не значащиеся средства), то где тогда набрали этих оперов со следаками? :) Не проверить наличие документов на деньги и не переписать купюры перед контролируемой передачей??? :) В трёх соснах запутались? :) На ровном абсолютно месте, в классической схеме развода? :) Кто из нас сошёл тогда с ума - я или этот мир?! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорошо хоть прокуратура не стала принимать участие в сведение счетов Илюшкина с Кустовым.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									stone								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Следствие костьми ляжет, чтобы не допустить прекращения уголовного дела по реабилитирующим обстоятельствам.
    
Незаконного ареста им не простят.
    
Удачи в войне, Сергей. 
    
Посоветовал бы подать в суд жалобу на волокиту следствия и на нарушение принципа разумности сроков следствия.
    
Так можно увеличить сумму компенсации морального вреда . 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Понимаешь-ли в чем "заковырка". Кустов сам заварил кашу, решив сделать из себя "узника совести". Но не получилось. Сам проболтался, что деньги предназначались для "создания положительного имиджа ЕР". И теперь, если дело закроют, он станет рядовым продажным журналюшкой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									1000nov 1000nov								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Сам? Это как? Напросился в камеру что ли? А про цитату - так это следователи так написали со слов Ильюшки 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 18:06
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    • 
										-1
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							Незаконного ареста им не простят, а если осудят человека просто так, лишат свободы, сломают жизнь, то простят? Им сейчас надо думать как из этой ситуации выйти с минимальными потерями совести, чести, репутации. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Незаконный? Ха-ха-ха! Когда человек внятно не может объяснить получение 4 млн. через посредника - это как минимум незаконная деятельность. А то что обвиняемый сам признал, что сумма предназначается для "создания положительного имиджа" есть ни что иное как коммерческий подкуп.
    
Так что пусть серёжа молится что-бы илюшкина не поймали до истечения срока давности. Если он (илюшкин) заговорит, думаю у серёжи ( да и у всей МГ "Барс" во главе с самим "серым кардиналом" города) будут проблемы более серьезного характера...
    
Ну и конечно в думе и партии будут проблемы...
    
Так что, мое мнение, илюшкина надо уже искать по лесам и полям...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bretwork								
							
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  • сегодня, 20:39
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    • 
										0
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							Чиновник-единорос обзывает журналиста и обвиняет в подкупе.
    
Ничего нового. Илюшкин номер два.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									1000nov 1000nov								
							
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  • сегодня, 20:55
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										0
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							Как это не может объяснить? Все уж сто раз объяснили. И за что, и кому, и кто. По крайней мере, Прокуратура вот прочитала и высказалась. Ну а фантазии про откровения Ильюшкина - это уже даже не смешно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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