Ивановка завоевала серебро Первенства ЦФО по художественной гимнастике

Еще одна ивановская гимнастка вошла в состав сборной ЦФО и выступит на Первенстве России

В Белгороде завершилось Первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие более 150 гимнасток из 16 областей центра России.

Ивановская гимнастка Владислава Шаронова, воспитанница тренера Елены Сиворакша, стала серебряным призером соревнований.

В общекомандном зачете команда города Иваново заняла 3 место.

Кроме того, ивановская спортсменка Дарья Брылякова по итогам соревнований в Белгороде вошла в состав сборной команды ЦФО. Ей предстоит участвовать в Первенстве России по художественной гимнастике, которое состоится в конце января.

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