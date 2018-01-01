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сегодня, 11:10
Ивановка завоевала серебро Первенства ЦФО по художественной гимнастике
Еще одна ивановская гимнастка вошла в состав сборной ЦФО и выступит на Первенстве России
В Белгороде завершилось Первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие более 150 гимнасток из 16 областей центра России.
Ивановская гимнастка Владислава Шаронова, воспитанница тренера Елены Сиворакша, стала серебряным призером соревнований.
В общекомандном зачете команда города Иваново заняла 3 место.
Кроме того, ивановская спортсменка Дарья Брылякова по итогам соревнований в Белгороде вошла в состав сборной команды ЦФО. Ей предстоит участвовать в Первенстве России по художественной гимнастике, которое состоится в конце января.
ключевые слова: спорт художественная гимнастика Первенство ЦФО
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