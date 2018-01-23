В Иванове арестован виновный в ДТП с пострадавшими водитель «Порше»

Также суд назначил ему наказание в виде 110 часов обязательных работ (фото, видео)



Наказание в виде 3 суток административного ареста и 110 часов обязательных работ назначил суд водителю «Порше», ставшему виновником ДТП с пострадавшими. 30-летний житель областного центра управлял автомобилем, будучи лишенным права управления

Напомним, авария произошла 23 января у Соковского моста на Шереметевском проспекте в Иванове. 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Порше Кайенн», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновения с двигавшимися во встречном направлении легковушкой «Форд Фокус» и грузовиком «МАЗ». В результате столкновения пострадала женщина и 7-летний мальчик, находившиеся в «Форде». На водителя автомобиля «Порше» были составлены административные материал по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством и ч.1 ст.20.25 КоАП РФ – неуплата административного штрафа в предусмотренный законодательством срок.

24 января Ленинский мировой суд рассмотрел административные дела в отношении водителя «Порше» и назначил ему наказание в виде 3 суток административного ареста и 110 часов обязательных работ.

Отметим, что мужчина ранее был дважды лишен права управления транспортным средством. В 2016 году на 4 месяца по ч.3 ст.12.16 КоАП РФ - движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, и с августа 2017 на 6 месяцев по ч.4 ст.12.2 КоАП РФ - управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками.

«Несмотря на то, что ивановец был лишен права управления, он продолжал передвигаться за рулем. При осуществлении надзора за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции неоднократно задерживали нарушителя. Только в 2017 году он был привлечен к ответственности за управлением автомобилем, будучи лишенным права управления, 4 раза. Административные материалы передавались для рассмотрения в суд. В общей сложности водителю автомобиля «Порше» было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 470 часов», - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Ивановской области.

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