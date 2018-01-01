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Новости

сегодня, 10:26

Ивановцев приглашают на семинар по вопросам включения их дворов в программу «Городская среда»

Мероприятие состоится в актовом зале мэрии

29 января в областном центре пройдет информационный семинар по вопросам включения дворов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, а также о порядке и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц. Принять в нем участие могут представители управляющих компаний, ТОСов, ТСЖ, а также все желающие жители города.

Мероприятие состоится в актовом зале городской администрации (каб. 221). Начало – в 16.00.



ключевые слова: двор благоустройство программа семинар
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							Обязательно нужно сходить и задать вопрос насколько увеличиться плата для собственников квартир  на содержание двора данную информацию собственникам не раскрывают.Но когда что то сделают в вашем дворе вы увидите в своих платёжках что оплата на содержание дома будет увеличена в несколько раз будьте настойчивее и требуйте полную, и подробную информацию про программу "Городская среда" требуйте .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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