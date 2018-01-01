Новости
сегодня, 10:26
Ивановцев приглашают на семинар по вопросам включения их дворов в программу «Городская среда»
Мероприятие состоится в актовом зале мэрии
29 января в областном центре пройдет информационный семинар по вопросам включения дворов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, а также о порядке и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц. Принять в нем участие могут представители управляющих компаний, ТОСов, ТСЖ, а также все желающие жители города.
Мероприятие состоится в актовом зале городской администрации (каб. 221). Начало – в 16.00.
ключевые слова: двор благоустройство программа семинар
- оцените новость:
-
(0)
- 477
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- nbvgсегодня, 10:58Обязательно нужно сходить и задать вопрос насколько увеличиться плата для собственников квартир на содержание двора данную информацию собственникам не раскрывают.Но когда что то сделают в вашем дворе вы увидите в своих платёжках что оплата на содержание дома будет увеличена в несколько раз будьте настойчивее и требуйте полную, и подробную информацию про программу "Городская среда" требуйте .
Новость дня
сегодня, 15:42Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
-
(1)
- 3568
сегодня, 11:45Прокуратура: обвинение главного редактора "Барса" в подкупе не подтверждается совокупностью доказательств
-
(3)
- 2717
сегодня, 10:05На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
-
(0)
- 4847
сегодня, 09:50В Иванове задержан подозреваемый в убийстве трех человек
Фото
-
(0)
- 6616