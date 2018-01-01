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На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
Смертельное ДТП произошло 24 января около 20.45 на автодороге М7 «Волга» «Подъезд к г. Иваново» в Ивановском районе, вблизи поворота на деревню Ломы. Неустановленный автомобиль сбил пешехода – молодого человека (на вид 25-30 лет). При себе имел сумку, которая видна на одном из фото.
Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, водитель с места ДТП скрылся и сейчас находится в розыске.
«Управление ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП в Ивановском районе. Граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего или иной полезной информацией просьба сообщить в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Ивановской области по телефонам (84932) 32-50-38 и (84932) 30-44-35».
Фото: УГИБД, УМВД
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Комментарии (7)
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- Виктория Кимсегодня, 10:27Неосвещенные дороги, отсутствие тротуаров сделали свое дело. И еще: почему-то автомобилисты перестали сигналить пешеходам. на днях один такой проехал мимо меня, чуть не задев мой локоть.Тротуаров у нас нет, шла, оглядываясь, но не будешь же все время пятиться. Оглянулась - а "жигуленок" уже рядом. Остановился у следующего дома, спрашиваю: почему не сигналил, ведь мог сбить - дорога-то узкая. Показывает пальцем у виска. ну что тут сделаешь? Звери, им жизнь человеческая недорога.
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- adimiv oldсегодня, 11:08Виктория, учите правила дорожного движения. Там четко написано, что пешеход по обочине обязан двигаться навстречу движению. И оглядываться не нужно.
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- Вета Громовасегодня, 11:13Нет там такого, не ври.
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- vofchikсегодня, 11:25При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Это выдержка из ПДД. Прочитайте этот маленький буклет, может он спасет жизнь.
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- adimiv oldсегодня, 11:38п.4.1 третий абзац сверху.
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- adimiv oldсегодня, 11:41и четвертый абзац про обязанность носить светоотражающие элементы.
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- Fantomasсегодня, 12:12Виноваты оба... Но пешеходы должны понимать, что всегда находятся в зоне более высокого риска. Жаль человека...
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