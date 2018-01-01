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вчера, 21:39
Пожар на Кокуе в Иванове
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Как рассказывают свидетели в группе "Автопартнер Иваново", машина на Кокуе в Иванове загорелась после того, как водитель включил зажигание. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара никто не пострадал.
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- Медведьсегодня, 08:24Бида пичаль, машине пришел кокуй
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