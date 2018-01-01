Губернатор области прокомментировал историю с сиротой в Заволжске

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вчера, 16:20Чиновник жестко разговаривает с девушкой-сиротой в Заволжске
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вчера, 20:50
Губернатор области прокомментировал историю с сиротой в ЗаволжскеСегодня мы рассказали о конфликте, который случился между девушкой-сиротой и главой Заволжска Алексеем Предтеченским.
Пресс-служба Правительства Ивановской области распространила заявление губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского по данному факту:
"Ни при каких обстоятельствах чиновник не имеет права хамить людям. Такое поведение чиновника недопустимо. Прав человек или не прав, работа (чиновника) - выслушать и решать проблему."
Девушка пришла на прием, чтобы отказаться от выделенной ей квартиры - по ее словам, жилье находится в неудовлетворительном состоянии, принести в такие условия своего грудного ребенка она не может.
В ответ девушка получила ряд резких заявлений, включая нецензурную лексику и отказ в проведении косметического ремонта.
Запись разговора можно посмотреть и послушать ЗДЕСЬ.
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Не нравится квартира нахаляву ? Покупай сама какую хочешь ! Сделать ремонт сложно ? Денег на ремонт нет ? Нахрена рожать детей тогда, если ни жилья ни денег ??? А если есть жильё, то зачем пришла тогда ?
Почему не 9500?
95тр ? - нет, намного меньше, конечно же, около 50ти.
Бюджет дырявый? - Может все же перевести чиновников на ЗП уборщицы *2, как в СССР было ?
- А почему нет? - Взятки будут брать? - Сажать! По 9 лет минимум лес валить!
ЗП уборщицы в СССР 60р, ну премия туда сюда, 75р потолок, на 150р можно было ШИКАРНО жить! И у чиновников была такая ЗП!, Редко кто добирался до >200, не говорим о министрах, или кто то решит вспомнить Клюева.
Итак, минималка 9500 с 1 января 2018, умножаем на 2, = 19тр зп чиновника, что не так?! - Кто недоволен? - Экономию ФЗП пустить на покупку квартирки этой молодой мамаше, пускай однокомнатная малосемейка, но не клоповник с рухнувшими от плесени потолками.
- Я думаю одной сэкономленной ЗП со всех чиновников хватит не на одну квартиру, хватит еще и расселить жителей рухнувшей 5ти этажки в Юрьевце.
Кто вспомнит что у него 15, давайте 19, - будут и такие, нет ребята, приз только тем у кого >19ти
- До Вас в следующий раз, когда минималку до 10ти поднимут, в мае, с 15ти до 10ти Вам опустят. Ждите!
- Да Володя, я за тебя проголосую, Но! 9500 чиновникам! Сперва! Рублей!
А то что про воровство не говорили открыто - это не показатель, что не было. Посмотрите советские фильмы: "Блондинка за углом", "ты мне - я тебе" и многие др. Это только маленькая, микроскопическая часть того как воровали.