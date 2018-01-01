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Новости

вчера, 20:50

Губернатор области прокомментировал историю с сиротой в Заволжске

Сегодня мы рассказали о конфликте, который случился между девушкой-сиротой и главой Заволжска Алексеем Предтеченским.

Пресс-служба Правительства Ивановской области распространила заявление губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского по данному факту:
"Ни при каких обстоятельствах чиновник не имеет права хамить людям. Такое поведение чиновника недопустимо. Прав человек или не прав, работа (чиновника) - выслушать и решать проблему."

Девушка пришла на прием, чтобы отказаться от выделенной ей квартиры - по ее словам, жилье находится в неудовлетворительном состоянии, принести в такие условия своего грудного ребенка она не может.
В ответ девушка получила ряд резких заявлений, включая нецензурную лексику и отказ в проведении косметического ремонта.

Запись разговора можно посмотреть и послушать ЗДЕСЬ.


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Комментарии (26)

	


	

	

		
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  • 
								
									Олег Костин								
							
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  • вчера, 21:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Губернатору зачёт 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									rfhfgep78								
							
    • 
							
  • вчера, 21:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой зачёт?... Он решил проблему с жильём? Он уволил хама? Он нашёл на его место нового толкового администратора?  - Он не сделал = НИ-ЧЕ-ГО. Поговорил.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • вчера, 21:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							время покажет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IdocI								
							
    • 
							
  • вчера, 22:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все правильно. Нужно было выслушать и сказать, что будет решать проблему. По мере наполнения бюджета. А поскольку сельские бюджеты в основном "дырявые", то потом,  через ...эээ. некоторое время. А девушке нужно слушать больше телевизор, где из года в год говорят, что условия кредитования населения только улучшаются, а зарплата растет. Что не так?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 22:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я бы порекомендовал губернатору ещё обязать сиротинушку сочетаться законным браком, а то она и мать одиночка и с мужем одновременно. Пусть выбирает что нибудь одно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Sanecheg								
							
    • 
							
  • вчера, 22:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У неё проблема с жильём ? Она на улице живёт ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kjutr								
							
    • 
							
  • вчера, 22:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							БЕСПОЛЕЗНО ГЛУПОМУ НЕ  ДОКАЖЕШЬ УМНОМУ НЕ ОБЪЯСНИШЬ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Sanecheg								
							
    • 
							
  • вчера, 22:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тот редкий случай когда чиновник прав.
    
Не нравится квартира нахаляву ? Покупай сама какую хочешь ! Сделать ремонт сложно ? Денег на ремонт нет ? Нахрена рожать детей тогда, если ни жилья ни денег ??? А если есть жильё, то зачем пришла тогда ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • вчера, 23:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							как нахрена? или против Путина? а Путин сказал - рожайте, стране нужны солдаты и рабы!!!)))))))
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • вчера, 23:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Василий, если не лень попробуйте посчитать, через сколько лет с такими темпами смертности и рождаемости Россия прекратит свое существование. Богаты и обеспеченные не рожают. Людей со средним достатком и бедных "отговаривают" и пугают штампованными фразами ("сначала встаньте на ноги", "успеете, погуляйте пока", " в стране кризис", "сначала квартиру купите", "не плодите нищету", "не сможете дать образование" и т.п.). Солдаты в любой стране всегда нужны. Без солдат страну займут те, кто может иметь свою армию. Молодая женщина отстаивает свои права и права своего ребенка. Молодец, что родила, а не абортировла! Молодец, что не дрогнула перед хамством слуги народа. Забыл несчастный, кто и за что платит ему заработную плату. Скоро напомнят								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • сегодня, 06:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это в каком месте он прав?  По закону, раз уж он есть, обязаны выделить жилье пригодное для проживания... По хорошему, административка по нему плачет - ну и не насвоем месте сидит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Не понял								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Блин, пишу Sanecheg, а попадает к Вам, извините!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Не понял								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А, нет, не к Вам, все нормально								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Не понял								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А Вы за халявную квартиру согласились бы стать сиротой?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Не понял								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А Вы за халявную квартиру согласились бы стать сиротой?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Leonid Kasptrskiy								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Действительно, сегодняшние чиновники забыли ради чего, а вернее кого они работают. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Простите за некорректный вопрос, а сколько у чиновника ЗП ?
    
Почему не 9500?
    
95тр ? - нет, намного меньше, конечно же, около 50ти.
    
Бюджет дырявый? - Может все же перевести чиновников на ЗП уборщицы *2, как в СССР было ?
    
 - А почему нет? - Взятки будут брать? - Сажать! По 9 лет минимум лес валить!
    
ЗП уборщицы в СССР 60р, ну премия туда сюда, 75р потолок, на 150р можно было ШИКАРНО жить! И у чиновников была такая ЗП!, Редко кто добирался до >200, не говорим о министрах, или кто то решит вспомнить Клюева.
    
Итак, минималка 9500 с 1 января 2018, умножаем на 2, = 19тр зп чиновника, что не так?! - Кто недоволен? - Экономию ФЗП пустить на покупку квартирки этой молодой мамаше, пускай однокомнатная малосемейка, но не клоповник с рухнувшими от плесени потолками.
    
 - Я думаю одной сэкономленной ЗП со всех чиновников хватит не на одну квартиру, хватит еще и расселить жителей рухнувшей 5ти этажки в Юрьевце.
    
Кто вспомнит что у него 15, давайте 19, - будут и такие, нет ребята, приз только тем у кого >19ти
    
 - До Вас в следующий раз, когда минималку до 10ти поднимут, в мае, с 15ти до 10ти Вам опустят. Ждите!
    
 - Да Володя, я за тебя проголосую, Но! 9500 чиновникам! Сперва! Рублей!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ох и зря ты Клюева попомнил... Отгадаешь загадку "Длинный, зеленый, колбасой пахнет" - это и будет ответом насколько "хорошо жили ивановцы при Клюеве.
    
А то что про воровство не говорили открыто - это не показатель, что не было. Посмотрите советские фильмы: "Блондинка за углом", "ты мне - я тебе" и многие др. Это только маленькая, микроскопическая часть того как воровали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									oiuytr								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В прокуратуре одни моральные уроды работают - этот бывший прокурорский, пролезший в главы тому подтверждение. Сиротам должны нормальные квартиры выделять, а не бомжатник - на фото же видно, все разбитое, старое. И не его дело, кто, когда и от кого рожает. Прям как в фильме "Гараж" - это ее право, родить и воспитывать. И ребенка она не сдала государству, аборт не сделала, пытается наладить жизнь. Таких прокуроских глав надо увольнять с формулировкой "не соответствует занимаемой должности" без права работать в госструктурах пожизненно. Пусть живет на свою немаленькую прокурорскую пенсию и дома жене хамит - какого х... она ему понарожала.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Светлана37								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чиновнику из Заволжска респект. Все правильно сказал! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							чиновник прав! когда в день десяток сирот или других граждан приходят и впаривают необоснованные претензии, чего с ними сюсюкаться?! конечно нервы сдают. Ладно если бы по делу пришла, а то ей подавай апартаменты 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									глобус								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а Станислав Воскресенский уже губернатор? когда врио перестал быть? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							кстати, а ВРИО губернатора почему не прокомментировал вову из кремля, который довел страну до такого положения, что сиротам выделяют хлев, а местные чиновники должны оправдываться?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Главу Заволжска надо убирать, явно не его места. Если так раздражают люди, то надо идти работать туда, где минимум контакта с ними. А у Главы всегда поток жителей с жалобами и я думаю, что он в таком тоне со всеми разговаривает. И уж кичиться тем, что он 25 лет в прокуратуре проработал и с юридическим образованием все знает - это вообще некрасиво. Юрист, а элементарного не знает, что предоставляемое жилье должно быть пригодно для проживания, чего не скажешь о том жилье, которое он предоставил и в котором даже не был.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Владимир Щелкунов								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И что,только осуждение и все.Никаких отставок и наказаний.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот и я про то же, странная реакция губернатора на откровенное хамство и халатное отношение к своим обязанностям починенных ему глав. Слабоват  губернатор, Коньков бы  и тот устроил бурю в стакане. Неужели новый губернатор спустит все на тормоза, тогда это будет минус уже в его карму.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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