На улице Суворова столкнулись две иномарки

(фото)

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ДТП на улице Суворова произошло сегодня днем. Столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, серебристый Джилити Эмгранд пытался завершить разворот, но не рассчитал свои силы. Маневр водитель закончить не успел: врезался в автомобиль, который ехал прямо. В результате аварии никто не пострадал. А вот иномаркам потребуется серьезный ремонт.