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вчера, 17:24
На улице Суворова столкнулись две иномарки
(фото)ДТП на улице Суворова произошло сегодня днем. Столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, серебристый Джилити Эмгранд пытался завершить разворот, но не рассчитал свои силы. Маневр водитель закончить не успел: врезался в автомобиль, который ехал прямо. В результате аварии никто не пострадал. А вот иномаркам потребуется серьезный ремонт.
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- צאλนґลท 37вчера, 19:22скоро начнёте писать о том как собака пописала в неположеном месте!!
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