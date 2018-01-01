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Новости

вчера, 17:24

На улице Суворова столкнулись две иномарки

(фото)
ДТП на улице Суворова произошло сегодня днем. Столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, серебристый Джилити Эмгранд пытался завершить разворот, но не рассчитал свои силы. Маневр водитель закончить не успел: врезался в автомобиль, который ехал прямо. В результате аварии никто не пострадал. А вот иномаркам потребуется серьезный ремонт.

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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