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Новости

вчера, 17:16

В Иванове задержаны адвокат и следователь

Один - за дачу взятки, другой - за получение

Сначала правоохранительными органами был задержан адвокат ивановской Центральной коллегии адвокатов Евгений Дорожкин, который, якобы, пытался дать денег должностному лицу в МВД за "содействие" при расследовании уголовного дела.
Дорожкин был арестован и помещен в СИЗО. 

В эти выходные был задержан также следователь полиции. По нашей информации, это сотрудник Октябрьского РОВД.

Следственный комитет пока никак не комментирует случившееся.

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Комментарии (14)

	


	

	

		
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									Kapл Бpoкманн								
							
    • 
							
  • вчера, 17:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так кого задержали всё-таки - следователя полиции или СК? :) Это вроде разные лавки... :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 17:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Написали же РОВД								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gordimon								
							
    • 
							
  • вчера, 18:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Kapл Бpoкманн до чего же надо быть таким тупицей, чтобы не понять, что речь идет о коллегах  из  пресс службы СК								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Kapл Бpoкманн								
							
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  • вчера, 18:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Фразу "Тамбовский волк тебе коллега" слышать не доводилось? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vlastkol								
							
    • 
							
  • вчера, 18:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Фамилию мусора озвучте если кто знает
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ну и дела								
							
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  • вчера, 18:38
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							фамилия "мусора" - адвокат Дорожкин  - следователь Ковалев
    
как сообщает Курсив - на следователя Ковалева уже есть заявы в СКР о фальсификации им материалов уголовных дел								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 18:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ничего необычного и нового-все зарабатывают бабки как могут. ну не получилось. бывает. зато переотестацию прошел в свое время.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ну и дела								
							
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  • вчера, 18:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							что то последнее время адвокатишки  садятся один за другим  - недавно за взятку взяли Колотухина - аж заместителя начальника  квалификационной комиссии судя по сайту адвокатской палаты , а сейчас Дорожкина - подчиненного самого вицепрезидента адвокатской палаты Салапина ...
    
кто следующий ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Kapл Бpoкманн								
							
    • 
							
  • вчера, 18:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А икс его знает. :) От этих "коллег" судьи уже давно просто в ярости. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kjutr								
							
    • 
							
  • вчера, 19:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ВАС АДВОКАТ ДОРОЖКИН Я ПРОШУ ОСТАТЬСЯ У МЕНЯ В ОДНОМ КАРМАНЕ СМЕРКАЕТСЯ ,А В ДРУГОМ ЗАРЯ ЗАГОРАЕТСЯ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									казенный дом								
							
    • 
							
  • вчера, 21:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							  Дорожкин - говорящая фамилия ... и ждет тебя дорожка в казенный дом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Нейтральный								
							
    • 
							
  • вчера, 21:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По моему мнению какую то шелуху арестовывают. Нужно копать глубже, как в центральном аппарате МВД на Захарченко. Если найти кто у местных силовиков «общак» держит, то точно все недострои в регионе можно будет завершить. Пора начать с описи всего имущества всех сотрудников силовых ведомств и их ближайших родственников. Думаю много можно потом обратить будет в доход государства. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Kapл Бpoкманн								
							
    • 
							
  • вчера, 22:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну и нафига государству этот хлам? :) Денег лишних в бюджете дофига на его содержание? :) Ну отжали бабла, и на что у них фантазии хватит, как его вложить? :) Ребром аль плашмя? :) Вот и о том же. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Недострои? - На это бабло можно три ветки метро за год построить, а не недострои ;)
    
Еще "две_задницы" в поле вспомните, шутники								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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