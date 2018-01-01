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вчера, 17:16
В Иванове задержаны адвокат и следователь
Один - за дачу взятки, другой - за получение
Дорожкин был арестован и помещен в СИЗО.
В эти выходные был задержан также следователь полиции. По нашей информации, это сотрудник Октябрьского РОВД.
Следственный комитет пока никак не комментирует случившееся.
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Комментарии (14)
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как сообщает Курсив - на следователя Ковалева уже есть заявы в СКР о фальсификации им материалов уголовных дел
кто следующий ?
Еще "две_задницы" в поле вспомните, шутники