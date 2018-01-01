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Новости

вчера, 16:20

Чиновник жестко разговаривает с девушкой-сиротой в Заволжске

(видео)

В сети появилось видео, сделанное девушкой-сиротой. Судя по косвенным фактам, пришла она к главе Заволжска Алексею Предтеченскому, чтобы отказаться от выделенной ей квартиры. Объяснив это тем, что жилье находится в неудовлетворительном состоянии, а плите более 25 лет, что не соответствует технике безопасности. Автор видео говорит, что не может принести в такие условия своего грудного ребенка. Голос за кадром спрашивает: «А вы какого х... рожаете детей-то?». И утверждает, что даже косметический ремонт администрация делать не намерена.

Напомним, что наша телекомпания не раз снимала сюжеты о сложностях с маневренным фондом в Заволжске, но таких высказываний чиновники себе ранее не позволяли.

Фото, видео: 168 часов



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Комментарии (76)

	


	

	

		
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  • 
								
									Вета Громова								
							
    • 
							
  • вчера, 16:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							УЖАС! НАДО ГНАТЬ ТАКИХ ЧИНОВНИКОВ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Владимир Щелкунов								
							
    • 
							
  • вчера, 17:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот такие чиновники только в путинской России и могут быть.
    
Путин наш президент.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									федороф								
							
    • 
							
  • вчера, 22:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							надо вас посадить на его место...мож плиту купите на свои деньги...а там и другие подтянутся с плитами старыми								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ирина Иванова								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как сказали одному чинуше в известном фильме" Кавказская пленница" , ты не путай личную шерсть с государственной...НЕ НА СВОИ ДЕНЬГИ ОН ДОЛЖЕН КУПИТЬ, А НА ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ СЧИТАЕТ СВОИМИ И ПОЛОЖИЛ В СВОЙ КАРМАН, А НА САМОМ ДЕЛЕ ОНИ ВЫДЕЛЕНЫ НА ЭТИ КВАРТИРЫ...Обманывать сирот бесправных просто...юристу - профессионалу...Это на конвейер , видимо, поставлено...По бумагам, наверное, он ремонтик во всех квартирах для сирот сделал, а на деле всё в свою родимую квартирку вложил								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алексей Иванов								
							
    • 
							
  • вчера, 16:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Советую всем жуликам и их детишкам повторить историю России 19-20 века.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									один из нас								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ага. И вспомнить, что для таких редко, но всё же настаёт 37 год.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 16:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							какая подлая. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • вчера, 16:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							где других взять?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									свифт								
							
    • 
							
  • вчера, 17:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Есть и другие. Надо по сторонам смотреть, а не идиотские левые программы про кадры придумывать, что бы простых людей захотевших попасть туда, срезать написав полную ерунду про ошибки, которых нет! Программа сделанная под своих!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 16:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							оборзела! ей что, коттедж нужен или квартира в Москве? офигела совсем, радовалась бы! Конечно, прикрываться сиротством и ребенком модно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									свифт								
							
    • 
							
  • вчера, 17:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О и тут мудак! Я бы на тебя посмотрел. Дадут квартиру, а жить там нельзя. Плиту меняй, и заплати за подключение, иначе не включат газ, то же со светом и теплом. в окнах дыры и т.д. А ты пробовал поработать с грудным ребёнком, яслей нет, в садик годам к трём, в лучшем случае! Ноющий народ? Народ нормальный, мудаков кругом много и к власти они стремятся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									баба маня								
							
    • 
							
  • вчера, 22:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							дайте мне квартиру хоть какую-нибудь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 16:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							правильно чиновник говорит, нарожают ради материнского капитала, а потом и ноют, тьфу...вечно ноющий народ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									*******								
							
    • 
							
  • вчера, 17:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Она не виновата, что выросла без родителей! Надеюсь они у вас есть! А за такие слова чиновнику в рожу бы там зарядить!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									баба маня								
							
    • 
							
  • вчера, 22:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							так у девушки с видио родители тоже есть								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • вчера, 21:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мак.. - в смысле чмошник, тебя это в принципе не касается, кто и ради чего рожает. 
    
Уткнись и помалкивай								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • вчера, 16:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чинушь таких гнать надо говняной тапкой с администрации. Совсем в этих администрациях обнаглели. Наверняка ещё и денег заработали на бедной девчонке, при покупке для неё квартиры.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									свифт								
							
    • 
							
  • вчера, 16:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мудак, и по таким вот мудакам, судят о всех! А таких козлов, единицы! Но по мне не просто гнать, а судить и запрещать занимать любые административные должности, пожизненно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Необыкновенный Ёжъ 37								
							
    • 
							
  • вчера, 17:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скоро место освободится..., а копию видео нужно послать в приёмную президента Российской Федерации!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Михайло1980								
							
    • 
							
  • вчера, 17:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							если что, как раз президент довел страну до такого 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Михайло1980								
							
    • 
							
  • вчера, 17:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							критики, причем здесь этот чиновник! Ему сказано, выделить квартиру, он выделил, какие могут быть претензии?! за путина чаще голосуйте, чтобы сосать.
    
вместо того, чтобы засирать чиновника, напишите, что же он должен был сделать, чтобы помочь несчастной сироте?! тем более, она видела квартиру, подписала документы...зачем потом устраивать цирк?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									alex_x								
							
    • 
							
  • вчера, 17:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Миниму, что должен был сделать - вежливо общаться								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • вчера, 21:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вот как раз таких чиновников стреляют и режут граждане от безысходности
    
и ни чуть их не жалко								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									alex_x								
							
    • 
							
  • вчера, 17:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лошара, 25 лет в органах и попался  съёмку сироты. Сироту жаль								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 17:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эй, путинский электорат. Это реальная картина того, до чего путин довел страну за 17.  Голосуйте за него дальше								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • вчера, 21:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							следи за собой утырок								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									leto.x2020								
							
    • 
							
  • вчера, 17:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Гнать таких чиновников надо. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									leto.x2020								
							
    • 
							
  • вчера, 17:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На сиротские деньги вот он и купил себе квартиру!!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 17:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сиротинушка? Да вы посмотрите на маникюр и мех на воротнике + "огрызок" в руках. Чиновник правильно сказал про гр. мужа который не содержит жену с ребенком, в этом-жк контексте и сказано нефиг рожать будущих потенциальных сирот. 
    
Плита стоит тыщ 5-7. 
    
Просто "сиротинушка" хочет квартиру в новострое с полной отделкой. А не то что ей дали. 
    
Врет девушка. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 17:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Добавлю. Чиновник неправ в резкости выражений, а по сути сказал правду доступным языком (хорошо без мата), а не стал кормить обещаниями и отмазками.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 17:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Абсолютно верно,только в основном в стране холопы живут, которые верят только в доброго царя, конкретно вову, другие чиновники в их глазах враги...вообщем они не поймут тех, кто считает,  что девчонка не права								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • вчера, 21:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а ты утырок где работаешь? - сколько рабочих мест создал?
    
небось сидишь на теплом местечке и поучаешь - ой какие все глюпые								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • вчера, 17:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да я вот за Путина! А ты за кого либералишка? Только и можете тявкать из под коряги								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 18:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну так может женишься на сиротинушке, усыновишь её ребёнка и дашь регистрацию? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • вчера, 18:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чиновники просто наши зажрались , даже в нашей дотационной области умудряются карман себе набивать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 18:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В данном, конкретном случае где "зажраность и набитие кармана? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • вчера, 18:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты максс я смотрю все неуймешся								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 18:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не, ну раз ты такой правильный и за путина, так женись, осчастливишь одну гражданку России, так же как и вова счастливит россиян								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • вчера, 18:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто ты?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 18:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Либералишка)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • вчера, 18:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Одни фейки смотрю тут сидят								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 18:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так только реальные пацаны,  которые за путина сидят не с фейка)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									prudnov75@mail.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 18:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сотрудникам правоохранительных органов при наступлении на службу отдают приказ, который звучит так-то приказываю наступить на службу по охране общественного порядка в г. ПУПКИНЕ , при внесении службы соблюдать законность и вежливое обращение с гражданами. Это к тому что человек - служивший. Следующий момент, сирота на квартиру имеет все прописанные в законе права. Но за частую сирот грубо говоря " брюки", беспроводные они, и застраиваться не кому. Но и мы за обсуждением не должны забывать в каком регионе живем- производств нет, предотвращающие предприятия развалины, долги области перед федеральным бюджетом, деньги разворовываются. КАКОЕ ЖИЛЬЕ ЖДАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ?  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 18:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я не в курсе в каком регионе Вы живете, но вот мой областной центр, в данный момент, стоит в пробках из автомобилей стоимостью более полумилиона. Откуда у людей деньги?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • вчера, 21:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у нас машин на 1000 жителей н едотягивает до 200 шт - это один из самых низких показателей. В России в среднем 290 шт.
    
А пробки не из-за машин а из за полного отсутствия модернизации дорожной сени на протяжении 30-40 лет. Все магистрали как и мосты в городе построены еще в 60-70-х годах.
    

    
так что будет только хуже.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • вчера, 21:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							по итогам 2016 года ивановская область на 71 месте по количеству машин на 1000 человек
    
меньше только в чечне на кавказе, на чукотке и т.п. где в принципе дорог нет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 22:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если Вас не устраивают такие показатели как автомобили, то по "серозарплатникам есть другая статистика:в фсс платят всего 360 из 1023 тыщ человек. Даже если отбросить пенсионеров и детей (треть) то добрая половина трудоспособного населения не платит вообще, из этой половины еще львиная часть платит с минималки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 22:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вот автостат пишет что 221 чтука на тыщу при среднем по России 285. Так это не считая того, что многие просто не переригистрируют свои машины.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А денег-то и нету. А машины за полмиллиона - взяты в кредит в основном. Или мафия, или олигархи - этим мы богаты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									prudnov75@mail.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 18:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Приношу извинения за ошибки- т9								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • вчера, 18:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сироте помочь надо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ей помогли, дали хоть какое то жилье, многие сироты вообще без ничего. Все в руках сироты, не рожать пачками, а работать и делать ремонт, начинать жить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 18:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы не обратили внимание на слова "сиротинушки": родители лишены прав, т.е. они живы. Вот пусть к ним и обращается, а свои деньги я намерен тратить на своих детей. Достаточно того что из моих налогов этой сиротинушке вообще жилье дали. Её дочка будет воспитана в том-же духе: нам государство должно всем, а мы ему ни чем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									gordimon								
							
    • 
							
  • вчера, 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Радоваться надо что вообще дали. А ребенка родила 100 процентов из за выплат путинских								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Бублик								
							
    • 
							
  • вчера, 18:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А мужик-то прав. Хоть и чиновник.
    
Сначала прочитайте и подумайте, а потом минусите.
    
Вот мне 45 лет например. Полжизни я зарабатывал квартиру, растил детей, мотался по частным углам. Легко мне было? Нет. Выть хотелось. Думаю, многие, кто был в такой ситуации и пережил ее, со мной согласятся. Мы ЗАРАБОТАЛИ.
    
Что мы видим в этой ситуации? Типичный пример сироты, которой все кругом должны, тем более онажемать. Если б мне лет 20 назад дали забесплатно хоть коммуналку, я бы счастью своему не поверил, а тут что - ремонт мне, плиту, негра-швейцара под дверь. Сама-то что сделала для своего жилья? Для тех, кто тебе квартиру дал, для государства то бишь? Не думаю, что администрация Заволжского района выбирает, слетать на Гоа или ремонт ей сделать, у них и ветераны есть, и школы-сады не в лучшем виде, и с медициной не все в порядке, думаю.
    
В детском доме личность деформируется, привыкает требовать, а отдавать не готова.
    
Зато видеозапись на телефоне включена заблаговременно, и чувствуется, что речь отрепетирована.                                         								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ирина Иванова								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А я думаю, что чинуши на сиротах наживаются...И бабло, которое он должен был вложить в эту квартиру, он вложил в свою квартиру...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Добрый злюка								
							
    • 
							
  • вчера, 18:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							поддерживаю чиновника!!!!!!! Охреневшая особа эта сирота!!!! На строительство Крымского моста её отправить с комсомольскими песнями								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • вчера, 19:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Та ситуация, когда чиновник прав. Что у нас сейчас все получают квартиры с плитами и ремонтом. Тут будешь пахать полжизни, а потом ипотеку выплачивать. А получишь голые стены. Плита это вообще не самое сложное в квартире. Можно купить подешевле что нить отечественного производства. Косметический ремонт могут сделать сами если денег нет. Что у ее сожителя рук что ли нет? Действительно на всем готовом привыкли. Многие без своего угла по много лет живут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Владимир Андреев								
							
    • 
							
  • вчера, 19:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот этого чинушу надот вселить в ту квартиру которую они предложили  девушке. Юрист он блин с высшим образованем, а законов не знает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • вчера, 20:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Подавайте в суд и вытрясете из него всё до одного копейки. Пусть отвечает за свой базар гнилой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									agares11								
							
    • 
							
  • вчера, 21:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а вы представляете сколько лет этот чиновник людям нервы портил,когда еще работал в прокуратуре и тд								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 22:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ты лучше посчитай сколько бабла выкачает эта сиротинушка. Пятерка только как одиночка, плюс на ребенка, плюс прочие льготы и т.п. тыщ на 15 набежит. И это все потому что просто не оформила свои отношения с отцом ребенка. А денежек не хватит в бюджете ТВОЕМУ ребенку, квартиру будешь сам покупать, и пр...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									atulip								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							полагаю, что он и сейчас нервы портит и хамство свое не прячет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									баба маня								
							
    • 
							
  • вчера, 22:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							надо тоже к главе города заявиться с включенной камерой и плачем "мне 30 лет, я не могу родить ребенка пока на моей семье висит ипотека, дайте мне квартиру, в которую я не буду вкладываться лет 10"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Ирина Иванова								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я думаю, что если выделяется квартира сиротам, то такая в которой можно было проживать, а не в аварийном состоянии, в которую нужно вкладывать деньги...И обеспечить её нормальное жилое состояние -это прямая обязанность главы администрации...Не евроремонт, но и не сарай должен быть, где нет элементарных человеческих условий...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А где фотки плиты?!
    
Туалета?
    
итд - выложите все пожалуйста!
    
- Маникюр, да, это залёт мамаша, но и отсутствующая сантехника это тоже залёт,
    
не правы оба, кто то больше - кто то меньше.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Конечно, чиновнику не стоит так грубо разговаривать с людьми. Ясно, что с Воскресенским, например, он стелиться будет. Про квартиру. Корреспондент не очень опытный, а то бы мог проверить, сколько средств выделено в этом году району заволжскому на покупку квартир для сирот. Это открытые данные - по решениям облдумы(она принимает решение). Я знаю случаи (по Яросл. области), когда за приличные деньги покупали неприличные квартиры. Да и по Ивановской обл. были факты в 2007 году, когда сироте выделили средства от мэрии на ремонт жилья - 400 тысяч. Ремонт: покрасили окна и двери, пол, оклеили дешевыми обоями. По сироте. Честно говоря, много жила в молодости на квартирах, в ужасных условиях. С большим трудом заработала деньги на квартиру, и то - в сельской местности. Мне бы тогда хоть сарай предложили, я бы не стала фыркать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По закону положено жильё - будьте любезны. А это свинарник, сарай - не жилое помещение. 
    
Про маникюр и шубу. А чё сирота должна в обносках, лаптях и с узелком на палке за спиной ходить?
    
Про то как я молодец всего добился сам. Да кабы не родители  -хрен бы ты поступил в приличный ВУЗ, хрен бы его окончил и уж тем более хрен бы устроился в прокуратуру. И соответственно хрен бы ушел на шикарную пенсию в 45-лет и на хрен никому не нужен был в должности главы.
    
 Про то как я 25 лет в прокуратуре "отпахал" а мне бедному квартиру не дали.Мой знакомый слесарь Петрович 45 лет в ЖЭКе отпахал, получил пенсию нищенскую и про хату даже не заикается. А пользы обществу - в разы.
    
Добивается того что её положено, ничего лишнего не спрашивает. Если бы каждый требовал того что ему положено. Не имело бы нас гос- во все дыры.
    
Да и про "мои деньги" Намедни наш горячолюбимый списал долг Киргизии 240 лямов баксов. Не сиротам. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Т.е. Вы нормально воспринимаете сей факт, что дамочка получает пособия как мать-одиночка, не имея на это права.
    
И опять вопрос: где она жила до этого? У чужого мужчиныи получала компенсацию за аренду жилья? Не в этом-ли разгадка нежелания въезжать в эту квартиру?
    
И опять, почему изначально она подписала документы, вступив в права, а теперь отказывается?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Светлана37								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Полностью с вами согласна!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									oiuytr								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В прокуратуре одни моральные уроды работают - этот бывший прокурорский, пролезший в главы тому подтверждение. Сиротам должны нормальные квартиры выделять, а не бомжатник - на фото же видно, все разбитое, старое. И не его дело, кто, когда и от кого рожает. Прям как в фильме "Гараж" - это ее право, родить и воспитывать. И ребенка она не сдала государству, аборт не сделала, пытается наладить жизнь. Таких прокуроских глав надо увольнять с формулировкой "не соответствует занимаемой должности" без права работать в госструктурах пожизненно. Пусть живет на свою немаленькую прокурорскую пенсию 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Светлана37								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорошая квартира. Мне бы такую. Оборзела девочка. Позорница.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Светлана37								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Глава все правильно сказал, молодец. Этой малам на наши налоги хату купили, а я вот кредит плачу, квартиру купила в совсем плачевном состоянии и наражоваться немогк, что есть свое жилье.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Вальков								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							    Квартира должна предоставляться благоустроенная.     В настоящее время на основании Постановления Правительства РФ от 21.05.2005 года №315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения», на основе ст. 63 ч.2 ЖК РФ, к текущему ремонту занимаемого жилого помещения относятся следующие работы: побелка, оклейка и окраска стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплётов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения)».
    
    Прежде, чем заселять квартиру, в ней администрация обязана была выполнить хотя бы текущий ремонт, при условии, что всё остальное оборудование в ней работает. Об этом написано в типовом Договоре социального найма жилого помещения: «Наниматель обязан принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведён текущий ремонт».
    
    В том же договоре написано, что «акт должен содержать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального найма, по которому передаётся жилое помещение, сведения об исправности жилого помещения, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нём на момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт».
    
    Администрация должна сначала подписать с сиротой документ на осмотр квартиры. А только после осмотра ею подписывать с нею договор социального найма, и только через пять лет сирота сможет оформить квартиру в собственность на себя. Так что глава администрации её в нескольких важных пунктах обманул, да ещё и оскорбил. Это плохо.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									atulip								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чиновник не просто жестко, а по-хамски разговаривает!
    

    
Стыд и позор! Как так может говорить человек, отвечающий за целый город и за его жителей?! Он кичится своими достижениями, унижая других людей! Людей, жизнь которых складывается несладко уже с рождения. И этот человек у власти! За 25 лет своей работы ни уважения к другим, ни культуры не приобрел((( Жаль, жаль, жаль. Стыдно, глава!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									veronica								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							И в чем же виноват чиновник? Разве он выбирал,какую ей предоставлять квартиру?Чего она добилась своими претензиями? Только лишь общественного резонанса. А вина чиновника,как по мне, в том, что он не сдержался и в грубой форме сказал девушке то,что думает, в лицо. Но ведь правду. Да,рожать ребёнка или нет-дело личное, но ты подумай наперёд, что ты сможешь дать ему, не имея элементарных удобств и материальной базы? Судя по ее речи на видео и таким опрометчивым поступкам девушка и воспитания хорошего дать не сможет. В конце концов, если есть деньги на камеру, с которой ведётся съемка, и на маникюр, который отчётливо видно на картинке, найдутся ведь деньги и на газовую плиту, не так ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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