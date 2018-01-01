Новости
вчера, 16:20
Чиновник жестко разговаривает с девушкой-сиротой в Заволжске
(видео)
В сети появилось видео, сделанное девушкой-сиротой. Судя по косвенным фактам, пришла она к главе Заволжска Алексею Предтеченскому, чтобы отказаться от выделенной ей квартиры. Объяснив это тем, что жилье находится в неудовлетворительном состоянии, а плите более 25 лет, что не соответствует технике безопасности. Автор видео говорит, что не может принести в такие условия своего грудного ребенка. Голос за кадром спрашивает: «А вы какого х... рожаете детей-то?». И утверждает, что даже косметический ремонт администрация делать не намерена.
Напомним, что наша телекомпания не раз снимала сюжеты о сложностях с маневренным фондом в Заволжске, но таких высказываний чиновники себе ранее не позволяли.
Фото, видео: 168 часов
- оцените новость:
-
(8)
- 7347
- 76
Комментарии (76)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:42Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
-
(1)
- 3574
сегодня, 11:45Прокуратура: обвинение главного редактора "Барса" в подкупе не подтверждается совокупностью доказательств
-
(3)
- 2720
сегодня, 10:05На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
-
(0)
- 4850
сегодня, 09:50В Иванове задержан подозреваемый в убийстве трех человек
Фото
-
(0)
- 6620
Путин наш президент.
Уткнись и помалкивай
вместо того, чтобы засирать чиновника, напишите, что же он должен был сделать, чтобы помочь несчастной сироте?! тем более, она видела квартиру, подписала документы...зачем потом устраивать цирк?
и ни чуть их не жалко
Плита стоит тыщ 5-7.
Просто "сиротинушка" хочет квартиру в новострое с полной отделкой. А не то что ей дали.
Врет девушка.
небось сидишь на теплом местечке и поучаешь - ой какие все глюпые
А пробки не из-за машин а из за полного отсутствия модернизации дорожной сени на протяжении 30-40 лет. Все магистрали как и мосты в городе построены еще в 60-70-х годах.
так что будет только хуже.
меньше только в чечне на кавказе, на чукотке и т.п. где в принципе дорог нет
Сначала прочитайте и подумайте, а потом минусите.
Вот мне 45 лет например. Полжизни я зарабатывал квартиру, растил детей, мотался по частным углам. Легко мне было? Нет. Выть хотелось. Думаю, многие, кто был в такой ситуации и пережил ее, со мной согласятся. Мы ЗАРАБОТАЛИ.
Что мы видим в этой ситуации? Типичный пример сироты, которой все кругом должны, тем более онажемать. Если б мне лет 20 назад дали забесплатно хоть коммуналку, я бы счастью своему не поверил, а тут что - ремонт мне, плиту, негра-швейцара под дверь. Сама-то что сделала для своего жилья? Для тех, кто тебе квартиру дал, для государства то бишь? Не думаю, что администрация Заволжского района выбирает, слетать на Гоа или ремонт ей сделать, у них и ветераны есть, и школы-сады не в лучшем виде, и с медициной не все в порядке, думаю.
В детском доме личность деформируется, привыкает требовать, а отдавать не готова.
Зато видеозапись на телефоне включена заблаговременно, и чувствуется, что речь отрепетирована.
Туалета?
итд - выложите все пожалуйста!
- Маникюр, да, это залёт мамаша, но и отсутствующая сантехника это тоже залёт,
не правы оба, кто то больше - кто то меньше.
Про маникюр и шубу. А чё сирота должна в обносках, лаптях и с узелком на палке за спиной ходить?
Про то как я молодец всего добился сам. Да кабы не родители -хрен бы ты поступил в приличный ВУЗ, хрен бы его окончил и уж тем более хрен бы устроился в прокуратуру. И соответственно хрен бы ушел на шикарную пенсию в 45-лет и на хрен никому не нужен был в должности главы.
Про то как я 25 лет в прокуратуре "отпахал" а мне бедному квартиру не дали.Мой знакомый слесарь Петрович 45 лет в ЖЭКе отпахал, получил пенсию нищенскую и про хату даже не заикается. А пользы обществу - в разы.
Добивается того что её положено, ничего лишнего не спрашивает. Если бы каждый требовал того что ему положено. Не имело бы нас гос- во все дыры.
Да и про "мои деньги" Намедни наш горячолюбимый списал долг Киргизии 240 лямов баксов. Не сиротам.
И опять вопрос: где она жила до этого? У чужого мужчиныи получала компенсацию за аренду жилья? Не в этом-ли разгадка нежелания въезжать в эту квартиру?
И опять, почему изначально она подписала документы, вступив в права, а теперь отказывается?
Прежде, чем заселять квартиру, в ней администрация обязана была выполнить хотя бы текущий ремонт, при условии, что всё остальное оборудование в ней работает. Об этом написано в типовом Договоре социального найма жилого помещения: «Наниматель обязан принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведён текущий ремонт».
В том же договоре написано, что «акт должен содержать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального найма, по которому передаётся жилое помещение, сведения об исправности жилого помещения, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нём на момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт».
Администрация должна сначала подписать с сиротой документ на осмотр квартиры. А только после осмотра ею подписывать с нею договор социального найма, и только через пять лет сирота сможет оформить квартиру в собственность на себя. Так что глава администрации её в нескольких важных пунктах обманул, да ещё и оскорбил. Это плохо.
Стыд и позор! Как так может говорить человек, отвечающий за целый город и за его жителей?! Он кичится своими достижениями, унижая других людей! Людей, жизнь которых складывается несладко уже с рождения. И этот человек у власти! За 25 лет своей работы ни уважения к другим, ни культуры не приобрел((( Жаль, жаль, жаль. Стыдно, глава!