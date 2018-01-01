Сотрудниц клининговой службы «кинули» на 350 тысяч

У ИП из Владимира был контракт с УМВД области

В Иванове более 20 сотрудникам клининговой службы не выплатили зарплаты за 1,5 месяца. Общая сумма долга составляет 349 тысяч 607 рублей. Договор на оказание услуг женщины заключили с ИП Косолапов Р.А. из Владимира. В свою очередь частник выиграл тендер на оказание услуг по комплексной уборке помещений из заключил контракт с УМВД по Ивановской области. С середины ноября и до конца декабря 2017 нанятые на работу добросовестно убирали помещения различных подразделений полиции региона. Но трудоустроивший их предприниматель работы так и не оплатил. Уверяет, что УМВД не перевело деньги. В свою очередь заказчик работ по уборке сообщает, что счета по договору с ИП Косолапов Р.А. были оплачены вовремя.



Подробности нечистой истории с клининговой службой смотрите сегодня в вечерних выпусках «Губернии».

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