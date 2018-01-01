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Новости

вчера, 15:09

В Иванове начинается прием заявок на благоустройство дворовых и общественных территорий

Сегодня в ивановской администрации, на брифинге, посвященном программе «Комфортная городская среда», сообщили, что с 30 января начинается прием заявок от жителей на благоустройство дворовых и общественных территорий. Продлится он 30 дней - до 28 февраля. Подать заявку может любой желающий житель города.

Пока точная сумма выделенных на эти цели средств не оглашается, но по предварительным данным, она несколько выше, чем в прошлом году. Известно, что ряд сложностей возник с парками - их по ряду причин включить в список территорий, которые будут облагорожены, пока невозможно. 29 января в 16.00 в актовом зале администрации г.Иваново состоится обучающий семинар, на котором можно будет получить ответы на все вопросы, связанные с реализацией этой программы.

Ниже мы приводим список общественных территорий, требующих ремонта. Ивановцы могут выбрать ту, что они считают наиболее срочно требующей благоустройства, и выразить свое мнение с помощью заявки в городскую администрацию. Ее можно прислать по электронной почте или принести лично.

Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния"



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									свифт								
							
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  • вчера, 16:55
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										+1
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							Конечно начинается. Все деньги в Иваново забрали, теперь давайте там делать. А районы опять нахрен послали. И заявки приняли и рассмотрели и проекты и экспертизы готовы и деньги были обещаны, а теперь говорят денег не будет, перенесём на 19 год? Вам там в городе голодно стало что ли, воровать нечего? Или мы перебьёмся. В Лежнего, всё забрали и т.д. ВСЁ! зато в Иваново всё отдалт и денег там теперь и за них и за все райны месте взятые. А мы радовались что Москва больше в этом году дала! Хрен вам ребята, а не выборы осенью в районах, набирайте голоса в Иваново, а мы поржём!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • вчера, 18:54
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										+1
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							А кто и за сколько определяет эти территории? Таксу назовите. Нам тоже нужно благоустроить двор. Кому, куда  и сколько заносить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kjutr								
							
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  • вчера, 22:33
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										+1
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							Не так всё весело как бы хотелось Законом предусмотрено расходы на содержание двора в ходят в оплату за содержание дома.То есть собственники,которые будут принимать решение.что они хотят видеть в своих дворах,должны быть готовы к тому,что сумма в платёжках возрастёт.Документ опубликован в Российской газете от 21.01.2017 для начала ознакомьтесь перед тем как примите решение.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • вчера, 23:09
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										+1
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							Да там стакан налили и готова подпись. :) Они столько не проживут, сколько до увеличенных платёжек пройдёт. :) Через суд только опротестовывать за утаивание информации существенной при заключении договора. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									alla								
							
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  • сегодня, 08:57
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							отлично, надо подавать заявку								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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