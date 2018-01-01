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вчера, 14:22
В Иванове генеральный директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов
Речь идет о почти 13 миллионах рублейПо данным следствия, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года единственный участник и генеральный директор коммерческой организации, осуществляющей строительство жилых и нежилых зданий, вносил в документы бухгалтерской отчетности и налоговые декларации по НДС ложные сведения о закупке строительных материалов. Указанные действия повлекли неправомерное получение фирмой налогового вычета по НДС за указанные налоговые периоды. Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты НДС в общей сумме более 12,7 миллионов рублей.
Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование по уголовному делу продолжается, сообщает пресс-служба следственного комитета по Ивановской области.
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- Кто не в курсе - это обычное дело, когда сотрудник ФНС просто при устном разговоре с диром советует не подавать на вычет по НДС, так как мы у Вас его не примем. Им не выгодно бабло терять. Они как менты - так же галочку-палочку от этого получают, но тут уже разговор об не палочке а о бабле.
- Есть и такие, что подают на вычет сумму больше чем положено, хищенцы, но их так мало, ибо область бедная, и делать им тут вообще нечего.