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Новости

вчера, 14:22

В Иванове генеральный директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов

Речь идет о почти 13 миллионах рублей
По данным следствия, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года единственный участник и генеральный директор коммерческой организации, осуществляющей строительство жилых и нежилых зданий, вносил в документы бухгалтерской отчетности и налоговые декларации по НДС ложные сведения о закупке строительных материалов. Указанные действия повлекли неправомерное получение фирмой налогового вычета по НДС за указанные налоговые периоды. Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты НДС в общей сумме более 12,7 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование по уголовному делу продолжается, сообщает пресс-служба следственного комитета по Ивановской области.

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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							НДС, НДС, и опять НДС, - сами придумали себе головняк, вот и решайте теперь как СТРОИТЕЛЬ осуществляющий строительство, "купил" стройматериалов. и при этом работал целый год "чем то", а теперь ФНС его обвинила, что он это не покупал.
    
 - Кто не в курсе - это обычное дело, когда сотрудник ФНС просто при устном разговоре с диром советует не подавать на вычет по НДС, так как мы у Вас его не примем. Им не выгодно бабло терять. Они как менты - так же галочку-палочку от этого получают, но тут уже разговор об не палочке а о бабле.
    
 - Есть и такие, что подают на вычет сумму больше чем положено, хищенцы, но их так мало, ибо область бедная, и делать им тут вообще нечего.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
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