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Новости

вчера, 12:23

Водителя, который сбил двух пешеходов, арестовали на 7 суток

В прошлом году он уже нарушил правила дорожного движения более 10 раз
22 января в один из травмунктов областного центра за помощью обратились девушка 1997 года рождения (с ушибом левой стопы) и девушка 1992 года рождения (с ушибом грудной клетки). Пострадавшие объяснили, что травмы получили, когда переходили проезжую часть по пешеходному переходу - на них был совершен наезд неустановленным автомобилем.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками автоинспекции установлен и задержан водитель автомобиля "Лада Ларгус" - молодой человек 23 лет.

Стоит отметить, что мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в прошлом году более 10 раз, а за 23 дня 2018 года допустил уже 4 нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.



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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							пора дырки бить в талоне нарушений, а талона нет - дырокольте права!
    
4 нарушения за месяц на корыте ТАЗ, да он ездить не умеет ;)
    
пацана выпороть - таз сжечь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
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