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вчера, 12:23
Водителя, который сбил двух пешеходов, арестовали на 7 суток
В прошлом году он уже нарушил правила дорожного движения более 10 раз22 января в один из травмунктов областного центра за помощью обратились девушка 1997 года рождения (с ушибом левой стопы) и девушка 1992 года рождения (с ушибом грудной клетки). Пострадавшие объяснили, что травмы получили, когда переходили проезжую часть по пешеходному переходу - на них был совершен наезд неустановленным автомобилем.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками автоинспекции установлен и задержан водитель автомобиля "Лада Ларгус" - молодой человек 23 лет.
Стоит отметить, что мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в прошлом году более 10 раз, а за 23 дня 2018 года допустил уже 4 нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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4 нарушения за месяц на корыте ТАЗ, да он ездить не умеет ;)
пацана выпороть - таз сжечь