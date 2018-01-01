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Новости

вчера, 12:13

В парке Степанова пройдет День снега

Участие могут принять и бабушки, и дедушки, и целые семейные династии (Программа)
27 января в парке им. В.Я. Степанова состоится семейный спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому Дню снега-2018.

В рамках праздника запланированы соревнования семейных команд, а также спортивно-развлекательные конкурсы и викторины для всех участников мероприятия.

Соревнования семейных команд пройдут на 4-х площадках парка. К участию в допускаются:
- семейные команды в составе 3-х человек: папа, мама и ребенок в возрасте 5-10 лет;
- семейные команды "Династия" в составе 3-х человек: бабушка или дедушка, мама или папа, внучка или внук в возрасте 5-10 лет.

Спортивно-развлекательные конкурсы и викторины для всех желающих будут организованы в анимационно-развлекательной зоне.

Программа мероприятий:

10.00 – 13.00 регистрация участников соревнований;
11.00 – 12.00 соревнования семейных команд с ребёнком 9-10 лет и «Династия»;
12.00 церемония открытия;
12.00 – 13.00 соревнования семейных команд с ребёнком 7-8 лет;
13.00 – 14.00 соревнования семейных команд с ребёнком 5-6 лет;
11.30 – 15.00 спортивно - развлекательные конкурсы и викторины;
12.00 – 15.00 награждение участников и победителей (после подведения итогов в каждой группе).

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