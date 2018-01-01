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Новости

вчера, 12:00

Эксперты-криминалисты массово снимают отпечатки пальцев у студентов

(фото)
Сегодня в рамках Студенческого десанта в экспертно-криминалистическом центре УМВД проходит экскурсия для студентов. Специалисты показывают коллекцию оружия, проводят для всех желающих дактилоскопию, учат отличать поддельные банкноты. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".


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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 12:03
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    • 
										+1
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							"желающим" в задницу еще и чип вставят, чтоб потом ЛизаАлерт без работы остались								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv оld								
							
    • 
							
  • вчера, 12:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Нее, среди этих одураченых балбесов очень много навальнят поэтому ЧК не спит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
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  • вчера, 14:46
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вов Чен Пу следит за каждым! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вадим								
							
    • 
							
  • вчера, 16:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							И опять заголовок противоречит содержанию статьи, Барсы, ну зачем это вам ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									федороф								
							
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  • вчера, 22:40
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    • 
										+1
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							базу наполняют...потом особо недовольному скажут, что он педофил, и покажут его отпечатки...а народ в соцсетях будет орать:"Распни его!"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 08:48
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										+1
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							тссс! - не рассказывай все тайны дознания, ты еще расскажи что при "беседе" с подозреваемым стволом у лица крутят и в рот его суют, руку в прихлоп двери зажимают - у товарищей мили(зачеркнуть)полицаев вообще работы не останется								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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