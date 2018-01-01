Шуянин, пропавший 4 дня назад, найден

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42-летний Исламов Виктор Александрович, который ушел из дома в ночь на 20 января в неизвестном направлении, найден, жив. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Причина столь длительного отсутствия не уточняется.