Шуянин, пропавший 4 дня назад, найден

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вчера, 11:48
Шуянин, пропавший 4 дня назад, найден42-летний Исламов Виктор Александрович, который ушел из дома в ночь на 20 января в неизвестном направлении, найден, жив. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Причина столь длительного отсутствия не уточняется.
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Комментарии (5)
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- Медведьвчера, 11:50бухал, похмелоид детектед
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- lkuytrrвчера, 12:07К подружке зашёл и задержался на 4 дня.
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- Bаxтанг Кaмикадзевчера, 12:23Я тоже мечтаю к Наташке зайти на 4 дня и что бы про это написали. :)
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- Наталивчера, 17:37У тебя других мечт нет, мечтатель? Наташу не вспоминай. С Еленой Карловной дружи, хорошая девушка.
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- Медведьсегодня, 08:49Чиповать через задницу, чтоб не терялся!
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