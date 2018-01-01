Выплаты за капремонт пожилым начнут выдавать раз в месяц

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С апреля компенсации за капремонт 70-летним и всем, кто старше, начнут выдавать раз в месяц. Речь идет о выплатах, предоставляющихся сейчас по итогам полугода.Получат выплаты около 8 тысяч ивановцев. Компенсируют затраты на капремонт пенсионерам за счет субсидии Минстроя - там планируют выделить почти 9 миллионов рублей - и средств регионального бюджета. Софинансирование составит около 1 миллиона рублей.