На "карте нарушений" утверждается, что в Иванове незаконно распространялись АПМ при сборе подписей

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вчера, 15:25
На "карте нарушений" утверждается, что в Иванове незаконно распространялись АПМ при сборе подписейКак утверждают заявители КАРТЫ НАРУШЕНИЙ, в Ивановской области на пунктах сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в Президенты РФ инициаторами используются агитационные печатные материалы, изготовленные с нарушением закона.
Заявители обращают внимание, что АПМ были изготовлены тиражом 5 экземпляров 5 января 2018 года у индивидуального предпринимателя Ермакова Ильи Сергеевича, ИНН 370257509201 - так было указано на самих материалах.
При этом в журнале поступивших в Избирательную комиссию Ивановской области уведомлениях, ИП Ермаков И.С. сообщил о своих возможностях оказывать такие услуги только 9 января 2018 года.
По мнению заявителей, 5 января изготовление таких агитационных материалов было произведено с нарушением закона.
Ранее на "КАРТЕ НАРУШЕНИЙ" еще один заявитель высказывал мнение, что на сайте ivanovonews уведомление о сборе подписей в поддержку В.В.Путина было осуществлено без оплаты, а значит может быть нарушен закон.
Уведомление, действительно, было осуществлено без оплаты. Однако данные действия разрешены законом при условии равного доступа кандидатов к ресурсу. Редакция Ivanovonews готова предоставить возможность разместить уведомление о сборе подписей любому обратившемуся кандидату или его законному представителю. Но на сегодняшний день других обращений в редакцию на этот счет не было.
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Но прикол состоит в том, что очень велика вероятность того, что путинские подручные объявят ваше СМИ "иностранным агентом", закроют или заблокируют.
Готов принимать ставки, что нечто подобное произойдет во время пятого срока Путина.
Грешники сами ад топят.