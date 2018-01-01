22-летняя жительница Лежнева воткнула нож в грудь своему гражданскому мужу

Новости
вчера, 11:14
22-летняя жительница Лежнева воткнула нож в грудь своему гражданскому мужуВ дежурную часть поселка Лежнево поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что с ножевым ранением груди за помощью обратился 35-летний мужчина. Полицейскими установлено, что между потерпевшим и его 22-летней сожительницей произошел бытовой конфликт. В ходе внезапно возникшей ссоры гражданская жена схватила нож и ударила мужчину в грудь. В содеянном фигурантка призналась и написала явку с повинной. По факту криминального происшествия полицейскими проводится проверка, устанавливается степень тяжести телесных повреждений. Решается вопрос о принятии процессуального решения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
- оцените новость:
-
(1)
- 2052
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Ибрагимоввчера, 13:07Не купил щели айфон хэ!
Новость дня
сегодня, 15:42Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
-
(1)
- 3574
сегодня, 11:45Прокуратура: обвинение главного редактора "Барса" в подкупе не подтверждается совокупностью доказательств
-
(3)
- 2720
сегодня, 10:05На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
-
(0)
- 4851
сегодня, 09:50В Иванове задержан подозреваемый в убийстве трех человек
Фото
-
(0)
- 6621