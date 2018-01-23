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23.01.2018 17:18В Иванове на Соковском мосту произошла авария с участием двух легковушек и грузовика
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Новости
вчера, 10:50
Водитель "Порше", выехавшего на встречную полосу, был дважды лишен прав
Новые подробности ДТП на Шереметевском проспектеНа водителя автомобиля "Порше", участника ДТП, в котором вчера пострадали женщина и 7-летний ребенок, составлен административный материал по факту управления транспортным средством без прав. Установлено, что 30-летний мужчина был лишен их дважды. За движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением и управление автомобилем с заведомо подложными государственными регистрационными знаками.
ДТП случилось вчера вечером на Соковском мосту в Иванове. Автомобиль "Порше", двигавшийся со стороны ж/д вокзала, вылетел на полосу встречного движения (по словам 30-летнего водителя иномарки, он не справился с управлением и его занесло), где сначала столкнулся с легковушкой "Форд Фокус", а затем с грузовой машиной «МАЗ». в результате аварии пострадали женщина и 7-летний ребенок. Оба находились в "Форде". Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Комментарии (6)
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- Я вам не Уточкавчера, 11:16Вот же гнида!
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- Александр Семеноввчера, 11:18Многие кто ездит по дорогам Иваново не раз уже видели это наглое чернозадое гумно на этом битом-перебитом Порше. Обидно, что макаке даже ареста не оформили. На штраф он болт положит, машину со стоянки его чернозадых земляков он уже забрал бесплатно и закатил в ара-сервис, где Порше опять станет "ни битий, мамай килянусь", через месяц ищите на авто.ру
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- Kapл Бpoкманнвчера, 12:14Да там вообще-то, изгиб дороги не слабый. :) Не считая неслабого перепада высот по берегам. :) Летать на хорошей машинке самое то. :) Жаль, что грузовики там встречаются не часто - грузовое движение там запрещено вроде. :)
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- 123123вчера, 11:25Понять, простить и отпустить! Он же не в церкви плясал, не двушечку же хорошему человеку за подобную малую шалость впаивать?
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- vofchikвчера, 11:36Если это так, то ему статья положена как умышленное причинение здоровью 2-м и более лиц. За руль сел с лишением, уже умышленное. Мамаше то-же грозит уголовка, перевозка детей без кресла, сэкономила 4-5 т.р.а ребенок пострадал.
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- Медведьсегодня, 09:13"Не бит не крашен", - он уже был.
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