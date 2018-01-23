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Новости

вчера, 10:50

Водитель "Порше", выехавшего на встречную полосу, был дважды лишен прав

Новые подробности ДТП на Шереметевском проспекте
На водителя автомобиля "Порше", участника ДТП, в котором вчера пострадали женщина и 7-летний ребенок, составлен административный материал по факту управления транспортным средством без прав. Установлено, что 30-летний мужчина был лишен их дважды. За движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением и управление автомобилем с заведомо подложными государственными регистрационными знаками.

ДТП случилось вчера вечером на Соковском мосту в Иванове. Автомобиль "Порше", двигавшийся со стороны ж/д вокзала, вылетел на полосу встречного движения (по словам 30-летнего водителя иномарки, он не справился с управлением и его занесло), где сначала столкнулся с легковушкой "Форд Фокус", а затем с грузовой машиной «МАЗ».  в результате аварии пострадали женщина и 7-летний ребенок. Оба находились в "Форде". Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.


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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Я вам не Уточка								
							
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  • вчера, 11:16
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							Вот же гнида! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Семенов								
							
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  • вчера, 11:18
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							Многие кто ездит по дорогам Иваново не раз уже видели это наглое чернозадое гумно на этом битом-перебитом Порше. Обидно, что макаке даже ареста не оформили. На штраф он болт положит, машину со стоянки его чернозадых земляков он уже забрал бесплатно и закатил в ара-сервис, где Порше опять станет "ни битий, мамай килянусь", через месяц ищите на авто.ру 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • вчера, 12:14
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										+1
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							Да там вообще-то, изгиб дороги не слабый. :) Не считая неслабого перепада высот по берегам. :) Летать на хорошей машинке самое то. :) Жаль, что грузовики там встречаются не часто - грузовое движение там запрещено вроде. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 11:25
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							Понять, простить и отпустить! Он же не в церкви плясал, не двушечку же хорошему человеку за подобную малую шалость впаивать? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 11:36
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										+1
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							Если это так, то ему статья положена как умышленное причинение здоровью 2-м и более лиц. За руль сел с лишением, уже умышленное. Мамаше то-же грозит уголовка, перевозка детей без кресла, сэкономила 4-5 т.р.а ребенок пострадал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 09:13
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							"Не бит не крашен", - он уже был.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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