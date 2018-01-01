Жителям рухнувшего в Юрьевце дома выделили еще 38,5 миллионов

Владимиру Галочкину, который вывел соседей до обрушения, квартиру уже купили

Юрьевецкому району выделена дополнительная субсидия из областного бюджета на приобретение жилья для пострадавших при обрушении жилого дома в сумме 38,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал врио Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе заседания регионального правительства 24 января.

Как отметил Станислав Воскресенский, средства направлены из резервного фонда правительства Ивановской области. Напомним, первый транш субсидии из областного бюджета Юрьевецкому району на приобретение жилья для пострадавших при обрушении жилого дома в сумме 10 млн рублей перечислен в местный бюджет 10 января.

Глава Юрьевецкого муниципального района Юрия Тимошенко сообщил, что регистрация документов на первую квартиру уже завершена, в ближайшее время семья получит ключи. Первую квартиру приобрели для семьи Владимира Галочкина, который во время чрезвычайной ситуации сумел предупредить соседей о надвигающейся беде. Кроме того, еще по четырем квартирам документы переданы на регистрацию, по двум поступят в Росреестр в течение двух дней.

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