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23.01.2018 22:10
Житель Ивановской области ушел ночью из дома и пропал без вести
Среди особых примет – татуировка на пальцах (фото)
В Ивановской области разыскивается 42-летний житель Шуи - Исламов Виктор Александрович. В ночь на 20 января 2018 года уехал из дома и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.
ПРИМЕТЫ: рост 168 см, среднего телосложения, глаза карие.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на пальцах левой руки – татуировка.
БЫЛ ОДЕТ: коричневая кожаная куртка, голубые джинсы, черные кроссовки.
Всех, кто видел пропавшего или знает о его местонахождении, просьба сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).
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