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Новости

23.01.2018 22:10

Житель Ивановской области ушел ночью из дома и пропал без вести

Среди особых примет – татуировка на пальцах (фото)

В Ивановской области разыскивается 42-летний житель Шуи - Исламов Виктор Александрович. В ночь на 20 января 2018 года уехал из дома и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 168 см, среднего телосложения, глаза карие.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на пальцах левой руки – татуировка.

БЫЛ ОДЕТ: коричневая кожаная куртка, голубые джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего или знает о его местонахождении, просьба сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).



ключевые слова: поиск розыск
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Ибрагимов								
							
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							на тверской столицы ищите - молотит задним проходом на айфоны хе своим щелям. имхо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • вчера, 08:08
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							Уехал из дома,на чём на велосипеде,лыжах,машине,автобусе,поезде?))))
    
Тогда написали что ушёл из дома!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kijikujikkkk								
							
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  • вчера, 09:05
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							на троллейбусе ёпт								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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