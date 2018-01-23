Житель Ивановской области ушел ночью из дома и пропал без вести

Среди особых примет – татуировка на пальцах (фото)

В Ивановской области разыскивается 42-летний житель Шуи - Исламов Виктор Александрович. В ночь на 20 января 2018 года уехал из дома и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 168 см, среднего телосложения, глаза карие.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на пальцах левой руки – татуировка.

БЫЛ ОДЕТ: коричневая кожаная куртка, голубые джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего или знает о его местонахождении, просьба сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).

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