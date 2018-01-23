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Новости

23.01.2018 20:45

Кровавая драма в Ивановской области: мужчина покончил с собой на глазах жены и ребенка

После произошедшего дочь погибшего впала в шоковое состояние (фото)

О трагедии, случившейся сегодня днем на Текстильной улице в Кинешме, сообщает Кинешемец.RU. По информации интернет-издания, 37-летний мужчина после ссоры с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покончил с собой. Всё произошло на глазах супруги и ребенка. После случившегося девочка пребывала в состоянии шока.

По некоторым данным, мужчина работал вахтовым методом за пределами Ивановской области. С места происшествия изъят обрез охотничьего ружья.

Фото дома, где и разыгралась кровавая драма: Кинешемец.RU



ключевые слова: самоуюийство суицид
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									ивановец но не кран								
							
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  • 23.01.2018 21:36
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    • 
										+1
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							очередное самоубийство в вымирающем городе - области - стране
    

    
Путин - Наш президент								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Dоnald Tram Tararam								
							
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  • вчера, 13:26
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    • 
										0
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							Смена Путина-это преступление.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									serov.sn78								
							
    • 
							
  • 23.01.2018 23:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Если бы не он такого-бы не было! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv оld								
							
    • 
							
  • вчера, 07:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо было сначала за Путина проголосовать, а потом стреляться. Только о себе думают, а не о судьбе Родины. Сыграл на руку ОвальноСральному - уменьшил явку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									green								
							
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  • вчера, 08:59
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    • 
										+1
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							Наследие родом из  прошлого . Кто не видел кухонных пьяных драм тот не поймет. Само по себе событие уже кошмар особенно для ребенка.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 11:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А зря Вы гоните на покойника, он проголосует - можете проверить потом, явится как и другие такие же покойнички								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									viоlеtlord								
							
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  • вчера, 13:16
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										+1
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 12:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мда...интересно, только ссора с женой его на это сподвигла или это накопительный эффект...а может его жена и грохнула?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bаxтанг Кaмикадзе								
							
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  • вчера, 12:22
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Во-во! :) Вот потому я и не женюсь даже на Наташке. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ибрагимов								
							
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  • вчера, 13:09
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							2 щели довели мужика								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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