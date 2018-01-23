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23.01.2018 18:03
В Иванове несовершеннолетний совершил серию разбойных нападений на школьников
Суд приговорил 17-летнего злоумышленника к трем годам колонии
3 года колонии получил 17-летний ивановец за серию разбойных нападений. Парень в компании двоих друзей промышлял тем, что отбирал у школьников мобильные телефоны и другую технику. Следствие выявило минимум 3 случая, когда несовершеннолетний злоумышленник отбирал чужие вещи. При этом иногда – угрожая ножом и расправой. Двоим его подельникам повезло больше - Советский районный суд назначил им условные сроки.
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