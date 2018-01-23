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Новости

23.01.2018 17:54

27-летний житель Ивановской области обвиняется в покушении на убийство

Уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Южи, обвиняемого в покушении на убийство.

По данным следствия, в начале августа 2017 года в вечернее время двое не работающих, малознакомых друг с другом мужчин распивали спиртное в лесопарковой зоне города Южи. Во время внезапно возникшей ссоры 27-летний молодой человек нанес собутыльнику несколько ножевых ударов в шею и голову.

«Потерпевший оказал обвиняемому активное сопротивление, в связи с чем преступные действия последнего не были доведены до конца», - сообщили в пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

В ходе расследования обвиняемый свою вину признал в полном объеме. В ближайшее время уголовное дело будет дело направлено в суд.



ключевые слова: убийство покушение уголовное дело
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