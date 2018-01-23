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Новости

23.01.2018 17:18

В Иванове на Соковском мосту произошла авария с участием двух легковушек и грузовика

Пострадали женщина и 7-летний ребенок (фото, видео)

ДТП случилось сегодня около половины пятого вечера на Соковском мосту в областном центре. Автомобиль «Порше», двигавшийся со стороны ж/д вокзала, вылетел на полосу встречного движения (по словам 30-летнего водителя иномарки, он не справился с управление и его занесло), где сначала столкнулся с легковушкой «Форд Фокус», а затем с грузовой машиной «МАЗ».

Как нам сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области, в результате аварии пострадали женщина и 7-летний ребенок. Оба находились в «Форде. Женщина госпитализирована, характер полученных ею травм устанавливается. Ребенок, находившийся на заднем пассажирском сиденье не в специальном удерживающем устройстве, вероятнее всего, ударился головой.

По предварительной информации, мужчина, сидевший за рулем «Порше», ранее был лишен водительских прав.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									serov.sn78								
							
    • 
							
  • 23.01.2018 19:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а виновата будет девятка которая ехала рядом! Как в пред идущей аварии с порше.Да и номера с порше пропали)))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • вчера, 13:47
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    • 
										0
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							A077BE37								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									pensioner2								
							
    • 
							
  • 23.01.2018 21:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Барсики,сообщите пжл в органы ГИБДД, контакты приславшего на Ваш сайт видео, тонировочка у него, пускай привлекут к адм.ответственности))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									один из нас								
							
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  • 23.01.2018 23:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Опять из-за какого-то автоурода пострадали ни в чём не повинные люди.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									green								
							
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  • вчера, 09:02
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										0
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							Минус один порш в иваново. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									хех								
							
    • 
							
  • вчера, 10:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							А у снимавшего видео из своего авто тонировка передних боковых по ГОСТу?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 11:04
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										+1
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							как говорится: 30лет - ума нет. и уже не будет.
    
И как же я надеялся, что все бубуины на зиму в тёплые страны домой срулили, ан нет, один все же остался.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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