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В течение двух лет в регионе планируется создать не менее 600 мест для дошколят
Наиболее актуален этот вопрос для Иванова, Кохмы, Тейкова, Шуи, Кинешмы и Ивановского района
Сегодня врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел в рамках своей рабочей поездки в Тейково совещание, посвященное обеспечению доступности дошкольного образования.
Как доложила исполняющий обязанности начальника департамента образования Ивановской области Ольга Антонова, дошкольное образование получают на сегодняшний день 87% детей, очередь в детские сады малышей в возрасте до 3-х лет полностью отсутствует в 20 муниципальных образованиях Ивановской области. В текущем учебном году в дошкольные учреждения подали заявления родители 3,5 тысяч детей раннего возраста. В течение двух лет в регионе планируется создать не менее 600 мест для малышей. По ее словам, наиболее актуален этот вопрос для городов Иваново, Кохма, Тейково, Шуя и Кинешма, а также для Ивановского района.
Ольга Антонова рассказала, что в Ивановской области программы дошкольного образования реализуются в девяти частных организациях, все они имеют лицензию на осуществление соответствующей деятельности. Кроме того, порядка 50 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (такая деятельность не требует лицензирования). Доля детей, посещающих частные детские сады, растет: в 2017 году этот показатель достиг 2%, тогда как еще в 2014 году он составлял 0,8%. Ольга Антонова также отметила, что в регионе активно развиваются вариативные формы и альтернативные модели дошкольного образования.
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Комментарии (2)
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- leonid3723.01.2018 23:33Интересная новость. Недавно совсем на одном из центральных новостных каналов, Димон сказал, что у нас в стране нет очередей в детсады. Или Дима опять что-то не в тему ляпнул?
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- IvZвчера, 09:20Все правильно неДимон ляпнул, просто очень рано: через 2-3 года подрастут детишки наступившего кризиса, а их мало, вот и решатся вопросы сами собой.
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