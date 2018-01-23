Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

23.01.2018 17:07

В течение двух лет в регионе планируется создать не менее 600 мест для дошколят

Наиболее актуален этот вопрос для Иванова, Кохмы, Тейкова, Шуи, Кинешмы и Ивановского района

Сегодня врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел в рамках своей рабочей поездки в Тейково совещание, посвященное обеспечению доступности дошкольного образования.

Как доложила исполняющий обязанности начальника департамента образования Ивановской области Ольга Антонова, дошкольное образование получают на сегодняшний день 87% детей, очередь в детские сады малышей в возрасте до 3-х лет полностью отсутствует в 20 муниципальных образованиях Ивановской области. В текущем учебном году в дошкольные учреждения подали заявления родители 3,5 тысяч детей раннего возраста. В течение двух лет в регионе планируется создать не менее 600 мест для малышей. По ее словам, наиболее актуален этот вопрос для городов Иваново, Кохма, Тейково, Шуя и Кинешма, а также для Ивановского района.

Ольга Антонова рассказала, что в Ивановской области программы дошкольного образования реализуются в девяти частных организациях, все они имеют лицензию на осуществление соответствующей деятельности. Кроме того, порядка 50 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (такая деятельность не требует лицензирования). Доля детей, посещающих частные детские сады, растет: в 2017 году этот показатель достиг 2%, тогда как еще в 2014 году он составлял 0,8%. Ольга Антонова также отметила, что в регионе активно развиваются вариативные формы и альтернативные модели дошкольного образования.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 747
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									leonid37								
							
    • 
							
  • 23.01.2018 23:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Интересная новость. Недавно совсем на одном из центральных новостных каналов, Димон сказал, что у нас в стране нет очередей в детсады. Или Дима опять что-то не в тему ляпнул?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • вчера, 09:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все правильно неДимон ляпнул, просто очень рано: через 2-3 года подрастут детишки наступившего кризиса, а их мало, вот и решатся вопросы сами собой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3574						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4850						
    •